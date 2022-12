Live Streaming Jepang vs Spanyol Pukul 02.00 WIB di Piala Dunia 2022: La Roja Menang Rekor Pertemuan

SEMUA BERPELUANG- Spanyol akan ditantang Jepang dalam duel penghabisan grup E di Stadion Khalifa, Ar-Rayyan, Jumat (2/11) dini hari nanti. Hasil imbang Spanyol 1-1 kontra Jerman dalam laga terakhir lalu(28/11), membuat semua tim di grup E masih berpeluang untuk lolos. Berikut live streaming Jepang vs Spayol di Piala Dunia 2022 mulai jam 02.00 nonton di SCTV maupun streaming di Vidio.com, Jumat (2/12/2022).

SERAMBINEWS.COM - Laga Jepang vs Spanyol pada laga Grup E Piala Dunia 2022 akan digelar pada Jumat (2/12/2022).

Duel Jepang vs Spanyol dijadwalkan digelar di Stadion Internasional Khalifa, Qatar, pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini memperebutkan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Timnas Spanyol saat ini memimpin klasemen Grup E dengan catatan 4 poin.

Spanyol unggul satu angka atas Jepang yang berada di posisi kedua.

Di belakang Spanyol dan Jepang, menyusul Kosta Rika (3 poin) dan Jerman (1 poin) yang menghuni posisi ketiga serta keempat.

Perebutan tiket lolos 16 besar Piala Dunia 2022 mempertemukan Jepang vs Spanyol dapat disaksikan via live SCTV maupun streaming Vidio.com.

Berikut Head to Head Jepang vs Spayol via LiveScore

(25/4/2001): Jepang 0-1 Spanyol (Persahabatan Internasional)

Prediksi Jepang Vs Spanyol

Berdasarkan penjelasan di laman resmi FIFA, Spanyol akan lolos ke 16 besar jika meraih kemenangan atau hasil imbang saat bersua Jepang.