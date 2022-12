Pertamax Turbo, Pertamina Dex & Dexlite Ada Penyesuaian Harga, Berikut Daftar Harga Pertamax Terbaru

Penulis: Farrah Putri Affifah

SERAMBINEWS.COM - Berikut daftar harga Pertamax terbaru di SPBU Pertamina seluruh Indonesia 1 Desember 2022

Terpantau harga Pertamax di DKI Jakarta yang masih stabil sejak 1 Oktober 2022 dengan harga Rp 13.900 per liternya, dikutip dari mypertamina.id.

Namun, bagaimana dengan daerah lain?

Diketahui, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subisidi yaitu Pertamax Turbo'> Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite pada Kamis (1/12/2022), kemarin.

Penyesuaian harga BBM non susbisidi tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dikutip dari laman Pertamina.com.

Namun adanya penyesuaian harga BBM tersebut tidak berpengaruh bagi Pertamax dan Pertalite.

Berikut Harga Pertamax di SPBU Seluruh Indonesia per 1 Desember 2022:

- Prov. Nanggroe Aceh Darussalam : Rp 13.900

- Prov. Sumatera Utara: Rp 14.200

- Prov. Sumatera Barat: Rp 14.200

- Prov. Kepulauan Riau : Rp 14.500

- Kodya Batam (FTZ): Rp 14.500