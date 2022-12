Ratu Drakor Song Hye Kyo Comeback, The Glory Suguhkan Teaser Epic

Diketahui, drakor terbaru, The Glory telah mengumumkan tanggal rilisnya. The Glory akan menceritakan kisah mantan korban kekerasan brutal di sekolah.

SERAMBINEWS.COM - Song Hye Kyo comeback.

Penampilan ratu drakor (drama Korea) itu bisa disaksikan lewat series terbarunya berjudul The Glory.

Diketahui, drakor terbaru, The Glory telah mengumumkan tanggal rilisnya.

The Glory akan menceritakan kisah mantan korban kekerasan brutal di sekolah.

Ia lalu membalas dendam setelah menjadi wali kelas sekolah dasar dari anak para pengganggunya.

Drama ini ditulis oleh Kim Eun Sook, penulis drama terkenal seperti Goblin, Descendants of the Sun, Heirs, dan Secret Garden.

The Glory sendiri disutradarai oleh sutradara Ahn Gil Ho yang sebelumnya menggarap Happiness, Forest of Secrets (The Stranger), Memories of the Alhambra, dan Record of Youth.

Song Hye Kyo, yang sebelumnya bekerja sama dengan Kim Eun Sook dalam Descendants of the Sun, akan berperan sebagai protagonis pendendam bernama Moon Dong Eun.

Sementara Lee Do Hyun akan berperan sebagai pemeran utama pria, Joo Yeo Jung.

Dalam teaser dan poster yang baru dirilis untuk drama tersebut, Song Hye Kyo duduk sendirian di bawah pohon sulaman yang dipenuhi sepatu berserakan.

“Tidak akan ada pengampunan. Akibatnya, tidak akan ada kemuliaan juga,” kata narasinya.

The Glory akan dirilis di Netflix pada 30 Desember 2022.

