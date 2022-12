Ini Jadwal Pengumuman Pemenang Sayembara Desain Maskot Aceh untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024

SERAMBINEWS.COM - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Aceh, Dedy Yuswadi AP mengatakan, pemenang Sayembara Desain Maskot Aceh untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan diumumkan pada 8 Desember 2022.

Sejak pendaftaran dibuka 10 November hingga 30 November 2022, panitia menerima 130-an partisipasi masyarakat Indonesia dalam Sayembara Desain Maskot Aceh untuk PON XXI Aceh-Sumut 2022.

Kadispora Aceh mengatakan, dewan juri dengan latar belakang dari berbagai disiplin ilmu sudah melalui proses seleksi sejak tanggal 2, 3 dan 5 Desember 2022.

"Dewan Juri bekerja keras untuk memilih karya yang layak untuk menjadi pemenang Sayembara Desain Maskot Aceh untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024," kata Kadispora Aceh, Senin (5/12/2022).

Dedy Yuswadi mengatakan, Sayembara Desain Maskot Aceh untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024 menyediakan hadiah total Rp 100 juta.

Dengan rincian juara I Rp 65 juta plus sertifikat, juara II 20 juta plus sertifikat, juara III Rp 10 juta plus sertifikat dan juara favorit Rp 5 juta plus sertifikat.

"Setelah melewati proses seleksi secara ketat hingga memilih finalis. Maka para finalis wajib mempresentasikan karya yang dikirim kepada dewan juri dan menjelaskan tentang karyanya," ujarnya.

Kadispora Aceh menambahkan, karya para finalis ini diserahkan kepada Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.

"Kemudian pengumuman pemenang pada tanggal 8 Desember 2022," ujar Kadispora Aceh.

Dedy Yuswadi AP, mengucapkan apresiasi kepada 130-an masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam Sayembara Desain Maskot Aceh untuk PON XXI Aceh-Sumut 2022.

Karya terbaik direncanakan akan digunakan sebagai maskot pada resmi PON 2024.

“Panitia sayembara mendapatkan kiriman desain lebih 130 karya dari seluruh Indonesia dan dominan dari generasi muda Aceh,” kata Dedy di Banda Aceh.

Kadispora Aceh mengapresiasikan minat peserta yang sangat antusias dan partisipatif.

“Kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang begitu antusias. Adanya generasi partisipatif dan optimis seperti inilah yang kita harapkan,” kata Dedy.

“Saya mendapat laporan, ratusan karya yang masuk didominasi dari anak-anak Aceh.

Semua baik dan bagus. Tapi dalam sayembara ini hanya dipilih pemenang utama yang terbaik dan tiga pemenang lainnya,” ujarnya.

“Insya Allah ke depan akan kita adakan even-even yang melibatkan partisipasi generasi muda di Aceh secara lebih luas,” kata Kadispora Aceh, Dedy Yuswadi.(*)

