Harga Telur di Aceh Singkil Rp 50 Ribu Per Lempeng

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Harga telur ayam broiler di Kabupaten Aceh Singkil, berada dikisaran Rp 50 ribu per lempeng isi 30 butir di tingkat pedagang eceran.

Harga tersebut bertahan sejak sepekan terakhir.

Sementara jika beli per butir Rp 2 ribu.

Sedangkan beli Rp 5 ribu dapat tiga butir.

Sebelumnya, harga telur berada dikisaran Rp 48 ribu per lempeng.

Naik Rp 2 ribu dibanding dengan harga sepanjang pekan ini.

"Telur harganya bertahan lima puluh ribu sepapan," kata Wati pedagang telur di Aceh Singkil, Rabu (7/12/2022).

Kebutuhan telur di Aceh Singkil, dipenuhi pasokan dari wilayah Sumatera Utara dan oleh pembudidaya lokal.

Pasokan telur ke pasar di Aceh Singkil, sejauh ini lancar.

Penyebab mahal, menurut peternak lantaran naiknya harga pakan dan ongkos angkut pakan.

Sehingga peternak harus menyesuaikan dengan menaikan harga penjualan telur, agar bisa menutupi biaya pakan.

Sementara itu harga kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya di Aceh Singkil, sejauh ini stabil.

Rinciannya beras kualitas sedang Rp 11.333 per kilogram, gula pasir Rp 14.000 per kilogram, cabai Rp 25.000 per kilogram, cabai rawit Rp 35.000 per kilogram dan bawang merah Rp 25.000 per kilogram.

Berikutnya minta goreng Rp 13.000 per kilogram, daging sapi Rp 150.000 per kilogram, daging ayam broiler Rp 60 ribu per ekor, bawang putih Rp 20.000 per kilogram dan telur ayam ras Rp 53 ribu per lempeng.

Selanjutnya jagung Rp 10.000 per kilogram, minyak tanah Rp 13 ribu per liter, gas elpiji Rp 28.000 per tabung.

Sedangkan bahan bangunan antaralain triplek Rp 50.000, semen Rp 70.000 per zak dan baja ringan Rp 135 ribu per batang.(*)

