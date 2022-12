Kuwait Kutuk Israel, Bantai Warga Palestina, Blokade Jalur Gaza Sampai Perluasan Pemukiman Yahudi

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Kuwait mengutuk tindakan Israel di Palestina dalam sesi Majelis Umum PBB di New York, AS, Kamis (8/12/2022).

Kuwait memperingatkan, warga Palestina tidak akan dapat menggunakan hak asasi manusia mereka.

Anggota dewan Kuwait Abdulaziz Amash mengatakan pasukan pendudukan terus melakukan blokade yang tidak adil terhadap Jalur Gaza.

Bahkan, kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, Kantor Berita Kuwait, KUNA melaporkan.

Diplomat Kuwait itu berpidato di Majelis Umum PBB selama diskusi berjudul:

"Memperkuat koordinasi bantuan kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh PBB dalam kasus bencana, termasuk bantuan ekonomi khusus."

Dia menyoroti laporan kepada Sekjen PBB yang mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan Israel.

sepeti perluasan permukiman Yahudi, pembongkaran rumah, penggusuran paksa, serta pembatasan akses dan pergerakan Palestina.

Amash menambahkan dunia menyaksikan peningkatan bencana alam dan buatan manusia, yang telah menambah beban PBB sebagai akibat dari dampak kemanusiaan dan ekonomi yang sulit.

Kuwait menegaskan kembali pentingnya memperkuat dan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan bantuan yang diberikan oleh PBB dalam kasus bencana dan krisis, tambahnya.

Amash memuji peran badan dan mitra PBB serta staf dalam mendukung dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.(*)

