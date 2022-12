Prediksi Kroasia vs Brasil di Perempat Final Piala Dunia 2022: Rekor Pertemuan Unggulkan Selecao

Prediksi Kroasia vs Brasil di Perempat Final Piala Dunia 2022

SERAMBINEWS.COM, AR RAYYAN - Pertandingan Kroasia vs Brasil yang digelar pada Jumat (9/12/2022) menjadi laga perdana babak 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2022 Qatar.

Laga Kroasia vs Brasil dalam babak 8 besar piala dunia 2022 Qatar diprediksi berjalan ketat sejak menit awal.

Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Education City, Ar Rayyan pada Jumat (9/12/2022) mulai pukul 22.00 WIB.

Timnas Brasil tak terkalahkan saat melawan Kroasia, baik di Piala Dunia maupun laga persahabatan.

Sejak mengalahkan Jerman pada final Piala Dunia 2002, langkah Brasil untuk mendapatkan gelar keenamnya selalu gagal di tangan para wakil Eropa.

Tiga di antaranya terjadi di babak perempaf final (vs Prancis 2006, vs Belanda 2010, vs Belgia 2018).



Kendati demikian, Brasil memiliki rekor pertemuan yang baik dengan Kroasia.

Dari total empat duel melawan Kroasia di lintas kompetisi, Brasil belum terkalahkan, menang 3 kali dan 1 kali bermain seri.

Faktanya, ini akan menjadi duel ketiga antara kedua kesebelasan di ajang Piala Dunia, tetapi jadi yang pertama di fase gugur.

Brasil dan Kroasia tercatat sudah bertemu empat kali di mana dua di antaranya terjadi pada fase grup Piala Dunia.

Pertemuan pertama kedua tim terjadi pada 17 Agustus 2005 pada laga persahabatan yang berakhir imbang 1-1.

Satu tahun kemudian, Brasil dan Kroasia dipertemukan di Grup F Piala Dunia 2006. Saat itu, Brasil menang 1-0 berkat gol Kaka.