Bikin Emak-emak Iri, Ussy Sulistiawaty Beberkan Rahasia Langsing Meski Sudah Punya 5 Anak

Tubuh langsing ibu lima anak ini dijamin bikin emak-emak iri. Tak heran, kalau istri Andika Pratama ini kerap menjadi sorotan. Ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Ussy mengungkapkan bahwa berat badannya kini menyentuh 48 kilogram.

SERAMBINEWS.COM - Artis Ussy Sulistiawaty dikenal cantik dan awet muda.

Tubuh langsing ibu lima anak ini dijamin bikin emak-emak iri.

Tak heran, kalau istri Andika Pratama ini kerap menjadi sorotan.

Ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Ussy mengungkapkan bahwa berat badannya kini menyentuh 48 kilogram.

"Sekarang berat aku 48 kilogram," ungkap Ussy pada Rabu (14/12/2022).

Ussy mengatakan berat badannya usai melahirkan anak kelimanya, Sakalingga Ibra Pratama, pada September 2020 mencapai 77 kilogram.

"(Turun berat badannya) Dari banyak banget. Aku (waktu) lahiran Saka itu 77 kilogram," tutur Ussy Sulistiawaty.

Selain persoalan berat badan, Ussy Sulistiawaty kerap tampil cantik di depan umum walau usianya kini menyentuh 42 tahun.

Tanpa segan, perempuan kelahiran Juli 1980 itu mengungkapkan rahasia menjaga berat badan dan selalu tampil awet muda.

"Ya aku olahraga. Prinsip aku, hidup itu enggak mau melakukan hal apa pun karena orang lain. Karena suami, karena netizen, karena anak, aku enggak mau melakukan apa pun untuk orang lain," ucap Ussy Sulistiawaty.

"Jadi, aku mau self reward ke diri aku sendiri. Maksudnya, love my self itu dengan cara merawat (berolahraga)," kata Ussy Sulistiawaty melanjutkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Punya 5 Anak, Ussy Sulistiawaty: Sekarang Berat Badan Aku 48 Kilogram

