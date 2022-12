Cerita Ussy Sulistiawaty, Sukses Turunkan Berat Badan dari 77 Kg jadi 48 Kg Usai Lahiran

"Aku (waktu) lahiran Saka itu 77 kilogram," tutur Ussy Sulistiawaty," ucap Ussy Sulistiawaty saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan pada Rabu (14/12/2022).

SERAMBINEWS.COM - Artis Sulistiawaty dikenal awet muda diusianya yang sudah menginjak 42 tahun.

Selain wajahnya yang cantik, penampilan awetnya juga didukung oleh tubuhnya yang langsing.

Istri Andika Pratama ini pun menggungkap cerita suksesnya mencapai berat badan ideal.

Ussy Sulistiawaty mengungkapkan berat badannya pada saat melahirkan anak kelima, Sakalingga Ibra Pratama mencapai 77 kilogram.

Sebagai informasi, Ussy Sulistiawaty dan suaminya, Andhika Pratama, dikaruniai anak kelima pada September 2020.

"Aku (waktu) lahiran Saka itu 77 kilogram," tutur Ussy Sulistiawaty," ucap Ussy Sulistiawaty saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan pada Rabu (14/12/2022).

Kini, berat badan Ussy Sulistiawaty jauh dari angka tersebut.

Baca juga: Ternyata, Ini Rahasia Awet Muda Ussy Sulistiawaty Diusia 42 Tahun

Sebab, Ussy Sulistiawaty mengaku selalu konsisten untuk merawat tubuhnya untuk hidup lebih sehat.

"Sekarang berat aku 48 kilogram," ungkap Ussy Sulistiawaty yang disambut suara gemuruh dari awak media.

Selain persoalan berat badan, Ussy Sulistiawaty juga menjaga penampilannya yang kini menginjak usia 42 tahun.

Tanpa segan, perempuan kelahiran Juli 1980 itu mengungkapkan rahasia menjaga berat badan dan tampil awet muda.

"Ya aku olahraga. Prinsip aku, hidup itu enggak mau melakukan hal apapun karena orang lain. Karena suami, karena netizen, karena anak, aku enggak mau melakukan apa pun untuk orang lain," ucap Ussy Sulistiawaty.

"Jadi, aku mau self reward ke diri aku sendiri. Maksudnya, love my self itu dengan cara merawat (berolahraga)," kata Ussy Sulistiawaty melanjutkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Cerita Ussy Sulistiawaty Saat Berat Badan Turun dari 77 Kg menjadi 48 Kg

Baca juga: Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty Ucap Tipsnya Saling Mengerti hingga Tetap Harmonis