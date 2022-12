Aktor & Aktris Korea dengan Bayaran Termahal 2022, Song Joong Ki & Song Hye Kyo Bersaing Ketat

Aktor yang terlihat awet muda ini dibayar Rp 2,6 miliar per episode untuk aktingnya di Vincezo. Jumlah ini membuatnya layak masuk daftar bintang termahal di Korea Selatan, bersaing dengan mantan istrinya, Song Hye Kyo.

SERAMBINEWS.COM - Penggemar drakor (drama Korea) mendunia.

Para penggemar K-drama ini datang dari berbagai kalangan.

Sejumlah judul, termasuk Squid Game mencetak rekor di tingkat internasional.

Kehadiran platform streaming juga membuat kita semakin mudah mengakses drama terbarunya yang hadir dalam berbagai genre.

Para sineas Negeri Ginseng membuktikan jika kualitas tontonan mereka layak dipuji, termasuk pula kemampuan aktor dan aktrisnya.

Tak heran jika para bintang ini kemudian mendapatkan bayaran yang fantastis untuk pekerjaannya di tahun 2022 ini.

Kim Soo Hyun

Pada tahun 2021, aktor tampan ini membintangi One Ordinary Day, remake Korea dari serial terkenal BBC, Criminal Justice.

Untuk setiap episode, ia dibayar Rp 6,6 miliar, menjadikannya aktor K-drama dengan bayaran tertinggi.

Sebelumnya ia memang kerap masuk dalam jajaran aktor mahal Korea Selatan dengan berbagai judul yang terbukti sukses di pasaran seperti My Love from the Star, The Thieves dan It's Okay to Not Be Okay.

Lee Jung Jae

Aktor senior ini sedang menikmati popularitasnya di kancah mancanegara setelah berakting cemerlang di Squid Game.

Ia sukses menjadi aktor Korea pertama yang memenangkan penghargaan aktor terbaik di Critics Choice, Screen Actors Guild Awards, dan Primetime Emmy Awards.