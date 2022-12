Kota Langsa Sudah Koleksi 88 Medali di PORA XIV Pidie, 23 Emas 32 Perak dan 33 Perunggu

Atlet Tinju Kota Langsa aguntur (biru) saat melawan atlet Bireuen pada partai final di GOR Pidie, Sabtu (17/12/2022) malam. For. Serambinews.com

For Serambinews.com

Ketua Harian KONI Kota Langsa, Qarnaini, menyebutkan, Cabor Tinju pada pertandingan akhir Sabtu malam menambah 2 emas dan 1 perunggu.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Kontingen Kota Langsa, hingga Minggu (18/12/2022) telah mengoleksi medali 23 emas, 32 perak, dan 33 perunggu.

Sehingga total medali yang telah dikumpulkan Kontingen PORA Kota pada PORA XIV/2022 Pidie sebanyak 88 medali.

Untuk 2 emas cabor ini diraih Halilintar Sejati kelas 60 kg putra menang angka dengan Aceh Besar.

Lalu, 1 Guntur Setia kelas 92 kg putra menang angka dengan Bireuen, dan 1 perunggu diraih Raidayani kelas 63 putri.

Sementara di cabor Bridge juga menyumbang 1, emas, 2 perak, dan 3 perunggu.

Untuk 1 emas diraih di Nomor Team Online (Ivan Zulfikar, M Yusra, Mia Realita, Muhardika)

Lalu, 2 per diraih di Nomor On Online M Yusra dan Ivan Zulfikar, serta di Nomor Pasangan Off Line M Yusra dan Ivan Zulfikar.

Sedangkan 3 perunggu diperoleh di di Nomor Individual Offline Ivan Zulfikar, di Nomor Individual M Yusra, serta di Nomor On Line (Ivan Zulfikar, M Yusra, Mia Realita, Muhardika). (*)