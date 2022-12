Glamor Make Up Aceh Utara Jadi Make Up Terbaik Workshop Profesional di Banda Aceh 

Glamor Make Up di Desa Beurandang, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara milik Maulizayani yang kerap disapa Bunda Liza (32), menjadi make up terbaik Workshop Professional di Banda Aceh.

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Glamor Make up di Desa Beurandang, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara milik Maulizayani yang kerap disapa Bunda Liza (32), menjadi make up terbaik workshop professional.

Kepastian itu diperoleh setelah Bunda Liza menerima penghargaan dalam event Workshop Professional With Nahrie Make Up yang digelar di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (21/12/2022).

Bunda Liza sudah memulai usahanya dalam dunia make up, sejak tahun 2018.

Acara tersebut diadakan oleh LT Pro dengan tema "Soft Glam Make Up dan Sunting Aceh”.

Dalam event tersebut, Bunda Liza berhasil terpilih menjadi yang terbaik Make Up Artis (MUA) Aceh dari 16 peserta yang mengikuti perlombaan tersebut.

Maulizayani mengaku bahagia. Sebab, menurutnya, dia mampu menghasilkan make up sesuai kriteria yang diinginkan dewan juri.

"Alhamdulillah, juri senang dengan hasil make up yang saya buat hari ini. Alhamdulillah juga saya mendapatkan juara best make up dari 15 peserta MUA," ujar Owner Glamor Make Up itu dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Kamis (22/12/2022).

Ia mengungkapkan, awalnya Bunda Liza ragu akan hasil akhir yang didapatkannya.

"Awalnya, saya tidak yakin akan bisa masuk ke babak penentuan karena peserta yang mengikuti perlombaan MUA di Banda Aceh hebat-hebat,” beber dia.

“Namun, alhamdulillah hasil akhir tidak pernah mengkhianati proses," ungkapnya dengan terharu.

Dalam perlombaan tersebut, Mauliyani berhasil membawa pulang hadiah produk make up dari LT Pro beserta dengan sertifikat.(*)