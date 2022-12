Kisah Suku Laut di Kepulauan Riau, Kehidupannya Jadi Inspirasi di Film Avatar:The Way of Water

Trinity Jo-Li Bliss dalam film Avatar 2: The Way of Water

SERAMBINEWS.COM - Inilah Suku Laut di Kepulauan Riau.

Suku ini melakukan seluruh aktivitas sehari-harinya di laut.

Diketahui, kehidupan Suku Laut ini menjadi inspirasi dalam film Avatar 2.

Ada perbedaan besar antara film Avatar (2009) dengan film Avatar: The Way of Water atau Avatar 2.

Film Avatar di tahun 2009 menampilkan suku Omaticaya yang tinggal di daerah pegunungan.

Sementara pada film Avatar: The Way of Water ini, mereka menampilkan suku Metkayina yang tinggal di daerah lautan.

Suku Metkayina adalah penguasa lautan yang tinggal di desa Awa'atlu yang terletak di tepi pantai.

Nah, rupanya di dunia nyata, ada banyak suku-suku yang tinggal di lautan.

Salah satunya adalah Suku Laut (Sea Nomads) atau Suku Sampan yang ada di wilayah perairan Kepulauan Riau.

Dilansir dari kebudayaan.kemdikbud.go.id pada Kamis (22/12/2022), Suku Laut (Sea Nomads) atau Suku Sampan juga sering disebut sebagai Orang Laut.

Hal ini karena mereka melakukan seluruh aktivitas sehari-harinya di laut.

Lalu kenapa disebut Suku Sampan, ini karena mereka menggunakan perahu atau sampan yang beratapkan sebuah kajang sebagai rumah mereka.

Kemudian dengan sampan ini, mereka hidup nomaden dengan pindah dari satu pulau ke pulau lainnya hingga ke muara sungai.

Soal sejarah asal muasal Orang Laut di Kepulauan Riau, ada banyak sekali versi terkait dengan mereka. Termasuk soal cerita rakyat.