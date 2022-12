Si Doel The Series Segera Tayang di TV, Suti Karno Ungkap Kondisi Terakhir Mak Nyak Saat Syuting

"Terakhir saya syuting (Si Doel) The Series Bulan Juli, satu frame, mungkin saya sudah melihat perubahan di wajahnya," kata Suti Karno dikutip dari YouTube Rumpi Trans Tv.

SERAMBINEWS.COM - Melanjutkan kesuksesan Sinetron Si Doel Anak Sekolah dan Si Doel The Movie, Si Doel The Series akan segera tayang di televisi.

Mendiang Aminah Cendrakasih disebut-sebut mempunyai peran penting dalam keberlanjutan cerita Si Doel.

Lalu, bagaimana kondisi terakhir Aminah Cendrakasih alias Mak Nyak dalam debut terakhirnya?

Artis Suti Karno, pemeran Atun dalam Si Doel Anak Sekolahan, bicara perubahan kondisi Mak Nyak atau Aminah Cendrakasih selama syuting Si Doel The Series.

Seperti diketahui, Si Doel The Series merupakan karya terakhir Aminah Cendrakasih sebelum berpulang pada Rabu (21/12/2022).

"Terakhir saya syuting (Si Doel) The Series Bulan Juli, satu frame, mungkin saya sudah melihat perubahan di wajahnya," kata Suti Karno dikutip dari YouTube Rumpi Trans Tv.

"Berubah banget dengan Emak yang saya kenal, udah kurus banget," imbuhnya.

Suti Karno kemudian membandingkan pemeran ibunya dalam Si Doel itu dengan produksi mereka sebelumnya di Si Doel The Movie.

Tak hanya terlihat berbeda secara fisik, Aminah Cendrakasih juga semakin kesulitan menghapal naskah dialog.

"Waktu The Movie masih sehat, masih gemuk, ini udah kurus dan sudah susah untuk menghapal dialog panjang," ucap Suti.

"Jadi memang kita juga agak repot berakting, memang diberikan dialognya enggak panjang-panjang, karena memang kondisinya sudah 84 (tahun) udah susah lah, yang sehat aja belum tentu bisa," sambungnya.

Dengan kondisinya seperti itu tapi tetap berusaha keras untuk bisa menampilkan yang terbaik sebagai Mak Nyak hingga tutup usia, membuat Suti Karno kagum pada sosok Aminah Cendrakasih.

"Punya semangat yang tinggi, terakhir sebelum bikin The Series yang bakal tayang ini, dia bilang sama mas Rano, 'Buruan deh No kalau pengin The Series, mumpung gue masih ada,'" ujar Suti menirukan ucapan Aminah Cendrakasih.

