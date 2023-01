Daftar 10 Atlet dengan Gaji Tertinggi di Dunia, Cristiano Ronaldo Nomor Satu, Messi Peringkat 3

SERAMBINEWS.COM - Kepindahan Cristiano Ronaldo ke klub Liga Arab Saudi, Al Nassr menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir.

Pasalnya, Ronaldo akan mendapatkan gaji sebesar 173 juta pounsterling (200 juta euro) atau Rp 3,2 triliun per tahun.

Rinciannya, 62 juta pounsterling atau Rp 1,1 triliun merupakan gaji untuk bermain sepak bola.

Sementara sisanya sebagai biaya hak citra, komersial, dan menjadi duta sepak bola Arab Saudi.

Dengan gaji itu, Ronaldo berarti menerima gaji Rp 271 miliar per bulan, Rp 67,8 miliar per minggu, Rp 9,6 miliar per hari, Rp 403 juta per jam, Rp 6,3 juta per menit, dan Rp 113.110 per detik.

Ini mencatatkan namanya sebagai pemain dengan gaji tertinggi di dunia, mengalahkan Lionel Messi.

Baca juga: 3 Alasan Cristiano Ronaldo Gabung Al Nassr Klub Arab Saudi, Ternyata Bukan Soal Gaji Selangit

Lantas, siapa saja atlet dengan gaji terbesar sedunia?

Daftar 10 atlet dengan gaji tertinggi di dunia



Berikut deretan atlet dengan gaji tertinggi di dunia, dikutip dari Inside Sport:

Cristiano Ronaldo: 173 juta pounsterling (Rp 3,2 triliun) Canelo Alvares: 70 juta pounsterling (Rp 1,3 triliun) Lionel Messi: 62 juta pounsterling (Rp 1,2 triliun) Neymar: 58 juta pounsterling (Rp 1,1 triliun) Matthew Stafford: 58 juta pounsterling (Rp 1,1 triliun) Josh Allen: 52 juta pounsterling (Rp 977 miliar) Tyson Fury: 50 juta pounsterling (Rp 940 miliar) Aaron Rodgers: 47 juta pounsterling (Rp 883 miliar) Lewis Hamilton: 47 juta pounsterling (Rp 883 miliar) Deshaun Watson: 46 juta pounsterling (Rp 865 miliar)



Seperti diketahui, Ronaldo dan Manchester United telah setuju untuk mengakhiri kontraknya bulan lalu.

Ini terjadi setelah wawancara kontroversial Ronaldo yang mengkritik manajemen MU.



Bintang Portugal itu juga terlihat berlatih sendirian di tempat latihan mantan klubnya Real Madrid pada awal Desember 2021.

Usai kepindahannya ke Al Nassr, Ronaldo mengungkapkan kegembiraannya.

"Saya senang dengan pengalaman baru di liga yang berbeda dan negara yang berbeda, visi yang dimiliki Al Nassr sangat menginspirasi," kata Ronaldo, dikutip dari Express.