Bantu Biaya Indra Bekti, Aldi Taher Jual Jam Tangan Pemberian Dewi Perssik

SERAMBINEWS.COM - Setelah Indra Bekti dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta, menuai simpati para sahabatnya.

Salahsatunya adalah dari Aldi Taher, mantan suami Dewi Pesik.

Aldi Taher melakukan aksi nyata dengan menjual barang berharganya untuk membantu biaya pengobatan Indra Bekti.

Ada dua barang yang dinilainya berharga kini sedang dilelang, yaitu gitar kesayangan Aldi Taher dan jam pemberian dari mantan istri.

"Bismillah saya lelang atau jual gitar dan jam tangan spesial saya. Gitar yang sudah menemani saya selama kurang lebih sembilan tahun," kata Aldi Taher di Instagram, dikutip Selasa (3/1/2022).

"Gitar ini saya pakai dalam pembuatan lagu Bapak Mana Bapak (Wakwaw), Nissa Sabyan I Love You So Much dan Lesti Sayang Rizky Billar," tulisnya lagi.

Ia akan menjual gitarnya itu mulai dari harga Rp 10 juta.

"Insya Allah saya buka harga Rp 10 juta. Insya Allah ada dermawan yang minat, insya Allah semua uang dari hasil jual gitar dan jam saya serahkan ke istrinya kak @indrabekti yaitu kak @dhila_bekti," ungkapnya.

Sedangkan jam yang dijualnya, Aldi Taher membandrol seharga Rp 15 juta.

Jam tangan tersebut merupakan pemberian dari mantan istrinya, Dewi Perssik.

"Jam ini mempunyai kenangan yang indah. Dibelikan oleh mantan istri saya yang baik hati yaitu bunda @dewiperssik9. Waktu itu harganya Rp 15 juta @oakley original titanium," tutur Aldi Taher.

Nantinya semua hasil penjualan tersebut akan didonasikan untuk pengobatan Indra Bekti.