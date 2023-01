Chicco Jerikho Ungkap Alasan Main di Serial Mendua, The World of The Married Versi Indonesia

"Menurut saya ini sangat unik, walaupun ini adaptasi dari Doctor Foster dan dari The World of Married versi Korea, ini cerita Mendua punya pendekatan berbeda," ujarnya.

Salah satunya adalah aktor Chicco Jerikho.

Suami Putri Marino ini mengungnkapkan cerita dibalik peran yang ditawarkan kepadanya itu.

Mendua merupakan serial yang diadaptasi dari Doctor Foster, serial populer asal Inggris yang tayang di BBC sementara versi Koreanya The World of The Married.

Jauh sebelum membaca sinopsis Mendua, Chicco Jerikho rupanya sudah mengetahui tingginya popularitas Doctor Foster.

"Kalau saya jauh dari sebelum saya membaca sinopsisnya, ya ketika saya diberi tahu oleh manajer Screenplay mengajak saya bermain dalam series Doctor Foster, saya tahu series itu sangat ikonik," kata Chicco Jerikho saat site visit lokasi syuting serial Mendua di Sentul, Bogor, yang diikuti Kompas.com beberapa waktu lalu.

Karena itu, Chicco Jerikho merasa tertarik untuk menerima tawaran Mendua.

Setelahnya, dia bertemu dengan sutradara Mendua, Prita Arianegara, yang menjelaskan soal serialnya.

"Saya tertarik, saya ingin mendengar lebih ketika saya datang ke kantor, dijelaskan bagaimana membuat Doctor Foster Indonesia," ujar Chicco.

Suami Putri Marino tersebut menuturkan, ada hal yang unik dalam serial Mendua.

"Menurut saya ini sangat unik, walaupun ini adaptasi dari Doctor Foster dan dari The World of Married versi Korea, ini cerita Mendua punya pendekatan berbeda," ujarnya.

Oleh karenanya, Chicco bersyukur bisa membintangi serial Mendua dan dipertemukan orang-orang hebat di balik produksi.

"Di sini saya bersyukur bisa ketemu semuanya, sutradara Prita, dia jelas dalam mengarahkan mau dibawa ke mana ini ceritanya. Setiap karakter jelas, kami tinggal memoles," ujar Chicco.