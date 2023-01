Kabar Duka, Ayahanda Putri Marino Meninggal Dunia, Chicco Jerikho Unggah Satu Pesan

Namun sederet rekan artis sudah mengucapkan belasungkawa kepada Chicco Jerikho dan Putri Marino di kolom komentar.

SERAMBINEWS.COM - Kehidupan selebriti terus menjadi sorotan. Kini Putri Marino dan Chicco Jerikho sedang bersedih.

Kabar duka tengah menyelimuti keluarga Putri Marino.

Ayah Putri Marino, Francesco Marino meninggal dunia pada Senin (9/1/2023).

Kabar duka ini disampaikan oleh menantunya, Chicco Jerikho lewat unggahan di akun Instagram pribadinya @chicco.jerikho, Senin (9/1/2023).

Dalam unggahan tersebut memperlihatkan beberapa foto kebersamaannya dengan sang ayah mertua.

Chicco Jerikho mengunggah tiga foto ayah mertuanya tengah bersulang, saat memberi restu Putri Marino ketika menikah, dan bercanda dengan Surinala, cucunya.

Pada semua foto tersebut Francesco Marino tampak selalu tersenyum.

"Rest in Love Papa. Your love always around us. Ciao #FrancescoMarino," tulis Chicco di keterangan unggahannya.

Tak hanya merasakan duka yang mendalam, Chicco Jerikho juga mengunggah satu pesan penting dari ayah mertuanya sebelum meninggal dunia.

Pesan itu disampaikan ayah Putri Marino melalui pesan WhatsApp kepada Chicco Jerikho.

"ATTENTI AL LUPO. Always snowing on the rising sun," bunyi pesan yang dikirim ayah Putri Marino untuk sang menantu.

Sayangnya, hingga kini belum diketahui apa penyebab ayah Putri Marino meninggal dunia.

Namun sederet rekan artis sudah mengucapkan belasungkawa kepada Chicco Jerikho dan Putri Marino di kolom komentar.