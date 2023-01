Hasil Coppa Italia: Susah Payah Kalahkan Parma, Inter Milan Rebut Tiket 8 Besar

AFP/ MARCO LUZZANI

Hasil Inter vs Parma: Ekspresi Lautaro Martinez seusai mencetak gol pada laga 16 besar Coppa Italia yang mempertemukan Inter Milan vs Parma di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu (11/1/2023) dini hari WIB. Pertandingan Inter vs Parma berakhir 2-1 untuk kemenangan tim tuan rumah.