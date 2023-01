Perang Rusia Ukraina Hari Ini: Tentara Ukraina Beri Perlawanan, Rusia Siapkan Pasukan dari Belarusia

The Independent

SERAMBINEWS.COM, MOSKOW - Tentara Ukraina yang masih bertahan di Kota Soledar, Ukraina Timur terus memberi perlawanan terhadap serangan tentara bayaran Rusia, Wagner.

Pejabat yang ditempatkan Rusia di Donetsk Ukraina Timur, Kamis (12/01/2023) mengatakan kantong perlawanan tetap berlanjut di Kota Soledar.

Yevgeniy Prigozhin, kepala kelompok militer swasta Wagner yang kuat yang tentaranya bertempur untuk merebut kota itu, mengatakan Soledar berada di bawah kendali penuh pasukan Rusia.

Dilansir The Independent, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengolok-olok klaim tersebut, dan analis independen mengatakan pertempuran kemungkinan sedang berlangsung di kota itu.

“Saat ini, masih ada beberapa kantong kecil perlawanan di Soledar,” kata Andrei Bayevsky, seorang tokoh militer dan politisi lokal yang dipasang Rusia, dalam siaran online.

“Orang-orang kita terus menekan musuh di tempat-tempat ini," ujarnya.

"Secara umum, operasi telah berjalan dengan baik, dan pinggiran barat Soledar sepenuhnya berada di bawah kendali kami,” tambahnya.

Namun, Kremlin dan Kementerian Pertahanan Rusia tetap diam tentang situasi di sekitar kota.

Dalam pengarahan militer hariannya pada Kamis (12/01/2023) Kementerian Pertahanan Rusia hanya mengatakan tindakan di wilayah Donetsk berhasil, tanpa merujuk pada Soledar.

Sebuah peta yang ditampilkan dalam pengarahan menunjukkan Soledar mengangkangi area yang ditandai di bawah kendali Rusia.

Tetapi tidak menyebutkan pertempuran baru-baru ini atau serangan signifikan terhadap pasukan Ukraina di area tersebut.

Jika pasukan Rusia berhasil merebut kota itu, itu akan menandai kemajuan teritorial pertama dalam konflik oleh Rusia sejak Juli lalu.

Analis militer Barat juga membantah klaim Prigozhin, pasukannya telah merebut kota itu.

“Pasukan Rusia belum sepenuhnya merebut Soledar meskipun ada kemajuan Rusia baru-baru ini,” tulis analis di Institute for the Study of War.