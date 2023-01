Rusia VS Ukraina Hari Ini: Pasukan Rusia Bombardir Ukraina Timur, Tentara Ukraina Beri Perlawanan

SERAMBINEWS.COM, KIEV - Pasukan Rusia membombardir kota selatan Zaporizhzhia dengan serangan rudal sepanjang Rabu (11/02/2023) sampai Kamis (12/02/2023) jelang pagi.

Serangan Rusia menghancurkan sejumlah bangunan pribadi dan fasilitas infrastruktur penting, kata Gubernur daerah Oleksandr Starukh.

Dia menambahkan, tentara Ukraina memberi perlawanan sengit dekat 12 pemukiman di wilayah Donetsk dan Luhansk, termasuk Bakhmut selama beberapa hari terakhir ini.

Dikatakan, penembakan juga berlanjut di Soledar, di mana Rusia baru-baru ini meningkatkan serangannya.

Baca juga: Merebut Kota Soledar, Akan Menjadi Pencapaian Terbesar Rusia Dalam Perang Ukraina Sejak Agustus 2022

Pasukan Rusia belum sepenuhnya merebut Soledar meskipun banyak klaim dari sumber negara, menurut catatan harian dari Institute for the Study of War.

Bahkan merebut kota itu tidak akan memungkinkan pasukan Rusia merebut Kota Bakhmut yang lebih strategis di wilayah Donetsk timur, katanya.

Operasi serangan Rusia untuk merebut Bakhmut kemungkinan telah memuncak karena kemampuan operasional yang menurun, katanya.

Meningkatnya kekurangan amunisi juga dapat menjadi salah satu masalah utama yang mungkin akan menghambat kemampuan tentara Rusia untuk mempertahankan serangan di Ukraina Timur tahun ini, kata institut tersebut.(*)

Baca juga: Ukraina Tuduh Rusia Menderita Kerugian Besar, Tetap Saja Berusaha Rebut Tambang Garam Terbesar Eropa