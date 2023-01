Turnamen Sepakbola Presiden Singa Piyeung Berhadiah 62 Juta Besok Bergulir, Berikut 32 Tim

SERAMBINEWS.COM - ACEH BESAR - Turnamen sepakbola Presiden Singa Piyeung, Besok bergulir, Sabtu (14/01) bertempat di lapangan bola kaki Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar.

Turnamen sepakbola yang memperebutkan total hadiah 62 juta ini langsung di buka oleh Presiden Singa Piyeung yang akrab disapa Cut Yan.

Ketua Panitia Rahmat Waki Adam kepada serambinews mengatakan, Turnamen ini bertujuan untuk membina dan menjalin silaturahmi antar klub dengan mengusung tema "Juara adalah harapanku, Sportifitas dan silaturrahmi adalah tujuanku" ujar Rahmat.

Lebih lanjut Rahmat Waki Adam menjelaskan turnamen sepakbola Presiden Singa Piyeung ini akan memperebutkan total hadiah sebesar 62 juta rupiah, dengan rincian sebagai berikut, Juara 1 akan mendapatkan uang pembinaan 30 juta rupiah plus tropi, juara 2 uang pembinaan 20 juta rupiah plus tropi, juara 3 bersama akan menerima uang pembinaan 10 juta rupiah plus tropi, juga akan dilakukan pemilihan pemain terbaik dan top skor masing-masing akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah plus tropi.

Turnamen sepakbola Presiden Singa Piyeung ini akan di ikuti oleh 32 tim yang berasal dari Aceh Besar dan Banda Aceh, sebut Rahmat, ke 32 tim yang ikut serta dalam turnamen ini adalah Singa Piyeung, Taman Muda, Uneulheu Nanggro FC, Kamboja FC, PSAN Neusu, Lamnga FC, Kuta Malaka FC, Loyalitas FC, Pelor FC Lhong Raya, Messcot FC, Persip Piyeung, PSKD Kajhu, Seulimum FC, Black Escobar, PSKM Klieng Meuria Junior, PSD Cot Sibati, Sanggamara FC, Amla FC, Jubir 683 FC, Aron FC, Buenot FC, Jantho FC, Ipegaul FC, De Helsinki FC, Satria Muda FC, Tar UMB FC, Lamonta FC, Rukoh FC, Syahdu FC, Labang Donya FC, Opel 86 FC dan PS Lambhuk.

Di laga pembuka akan terjadi duel yang sangat menarik dimana dua tim dari kota Banda Aceh saling berhadapan, Sanggamara FC akan ditantang De Helsinky FC.

Rahmat Waki Adam selaku ketua panitia turnamen berharap turnamen Presiden Singa Piyeung ini dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan tontonan dan hiburan kepada masyarakat pecinta bola, Persiapkan tim sebaik mungkin, junjung sportifitas dan raih hasil yang maksimal, ungkap Rahmat.(*)