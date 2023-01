Gagal Bersinar di Barcelona, Memphis Depay Merapat ke Atletico Madrid

SERAMBINEWS.COM - Atletico Madrid dilaporkan mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk mengontrak pemain depan Memphis Depay mulai bulan Januari 2023 ini.

Pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, telah bersabda dengan mengeluarkan jargon "here we go" perihal transfer Memphis Depay ke Atletico Madrid.

Memphis Depay dipastikan akan meninggalkan Barcelona dan bergabung ke Atletico Madrid pada bursa transfer musim dingin 2023.

Pasalnya, Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa winger timnas Belanda tersebut telah sepakat menerima tawaran Atletico Madrid.

Romano juga menyematkan kalimat "here we go" dalam laporan tersebut sehingga biasanya akan terealisasi dalam waktu dekat.

Depay akan merapat ke Los Rojiblancos dengan ongkos transfer senilai 4 juta euro (sekitar Rp65 miliar).

Penyerang berusia 28 tahun itu juga bakal diikat oleh Atletico dengan kontrak 2,5 tahun.

Artinya, Memphis Depay akan berkostum Atletico Madrid hingga Juni 2025.

Kini, Depay tinggal menyelesaikan beberapa dokumen formal dan tes medis sebelum diresmikan Atletico.

" Memphis Depay ke Atletico Madrid, ini dia," demikian bunyi kicauan Fabrizio Romano seperti dikutip BolaSport.com dari Twitter pribadinya.

"Kesepakatan disegel dengan biaya sekitar 3-4 juta euro ke Barcelona, ​​​​Depay akan segera melakukan perjalanan ke Madrid untuk pemeriksaan medis."

"Memphis akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2025," ujar Romano melanjutkan.



Keputusan Depay cabut dari Barcelona tak terlepas dari minimnya menit bermain pada musim 2022-2023.

Sejauh ini, Depay baru tampil sebanyak 8 kali di lintas kompetisi dengan sumbangan 4 gol dan 1 assist.