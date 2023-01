Pertengkaran jadi Pemicu Maraknya Cerai di Bener Meriah

REDELONG - Kasus angka per ceraian cerai talak (diajukan suami) dan cerai gugat (diajukan isteri) masih cukup tinggi di Kabupaten Bener Meriah.

Sepanjang 2022, kasus angka per ceraian yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mencapai 387 kasus.

Faktor pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara suami dan istri, ternyata menjadi alasan dominan yang terungkap di dalam persidangan.

"Angka per ceraian di Bener Meriah dari tahun ke tahun terus meningkat Faktor dominan nya itu pertengkaran terus menerus," ujar Panitera Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, Sukna SAg didampingi Sekretaris Tri Susela SH Kepada TribunGayo.com, Rabu (18/1/2023).

Sugna mengatakan, kasus per cerain di Bener Meriah sepanjang tahun 2022 paling tinggi yaitu sebanyak 387 kasus, bila dibandingkan dengan kasus per ceraian di dua tahun terakhir.

Di tahun 2020, sebut Sugna, angka per ceraian Bener Meriah berada di angka 285 kasus sedangkan di tahun 2021 di angka 323 kasus.

"Namun di tahun 2022 kembali meningkat lagi dengan berada di angka 387 kasus, faktor utama dominan itu karena pertengkaran," ungkap Sugna.

Dia lalu merincikan jumlah kasus per ceraian per bulan sepanjang 2022.

Januari sebanyak 57 kasus, Februari 63 kasus, Maret 37 kasus, April 8 kasus, Mei 38 kasus, Juni 37 kasus, Juli 19 kasus, Agustus 32 kasus, September 24 kasus, Oktober 34 kasus, November 31 kasus dan Desember 7 kasus.

"Kalau waktu perceraiannya di awal tahun 2022 tepatnya di bulan Januari dan Februari paling tinggi, yaitu 120 kasus perceraian," sebut Sugna. (b)

Baca juga: Ditertawakan Suami saat Tersandung, Mempelai Wanita Ini Langsung Minta Cerai Usai 3 Menit Menikah

Baca juga: Para Istri di Aceh Besar Ramai-ramai Minta Cerai ke Mahkamah Syariah Jantho, Apa Masalahnya?

Baca juga: Buntut Kasus KDRT, Venna Melinda Bakal Gugat Cerai Ferry Irawan