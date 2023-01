Penduduk Miskin Aceh Bisa BertambahJika Salah Ambil Kebijakan

BANDA ACEH - Ekonom Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr Rustam Effendi SE MEcon CFRM CHRA, menyatakan, pemerintah kabupaten/kota harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan pelaksanaan anggaran belanja APBK 2023.

“Jika salah mengambil kebijakan efisiensi anggaran, jumlah penduduk miskin bisa bertambah banyak pada Maret 2023,” katanya, Kamis (19/1/2023).

Dikatakan, jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2022 bertambah 11.700 orang atau sebesar 0,11 persen.

Jika dipisah, antara angka ke miskinan di desa dan kota, angka ke miskinan di pedesaan mencapai 17,06 persen, sementara ke miskinan di kota sebesar 10,35 persen.

“Artinya perbedaan angka kis miskinan desa dan kota mencapai 6,71 persen.

Lebih banyak penduduk miskin di desa dibanding di kota,” terangnya.

Karena itu, jika Pemkab dan Pemko ingin mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan, sebaiknya dipemetakan lokasi penduduk miskin yang paling banyak, untuk kemudian mencari tahu faktor penyebabnya.

Dikatakan, berdasarkan analisa Badan Pusat Statistik (BPS), ada beberapa faktor penyebab bertambajmua penduduk miskin.

Seperti turun dan naiknya harga konoditi pangan dan non-pangan.

Setelah diketahui faktor penyebabnya, Pemkab dan Pemko harus fokus menanganinya.

Sementara Anggota DPRA darai Fraksi PAN, Asrizal mengatakan, angka kemiskinan pedesaan di Aceh cukup tinggi dibanding perkotaan.

Ini artinya, banyak prasarana dan sarana pertanian di pedesaan yang belum beres, perlu dibereskan.

menurut Asrizal, penanganan yang dilakukan pemkab dna pemko belum maksimal.

Hal itu bisa dilihat dari struktur APBA dan APBK yang porsinya dinilai belum porposional.

APBA atau APBK lebih pro ke belanja operasi pemerintah, ketimbang belanja penanganan bencana alam dan pemulihan ekonomi rakyat.

Kalau untuk belanja pegawai seperti gaji dan honor tenga kontrak, kita bisa memahaminya.

Tapi, ada juga banyak untuk pengadaan barang, seperti beli mobil baru, kegiatan operasi kantor, perjalan dinas dan sejenisnya.

“Sehingga belanja operasi penanganan bencana alam dan pemulihan ekonomi pro rakyatnya menjadi kecil.

Kalau itu yang terjadi, dimana dana otsus mulai tahun 2023 ini, juga tinggal separuh lagi, jumlah penduduk miskin di Aceh, bakalan naik lagi,” pungkas Asrizal. (her)

