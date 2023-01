Update Kasus Guru SD & Kades Selingkuh di Hotel, Begini Akhir Karier Mereka

SERAMBINEWS.COM - Berikut kelanjutan kasus per selingkuhan guru SD dan kades di Kebumen, Jawa Tengah.

Keduanya selingkuh dan kepergok check in di hotel pada malam tahun baru.

Diketahui per selingkuhan Guru SD dan Kades tersebut terbongkar setelah keduanya kepergok check in hotel saat malam tahun baru.

Suami dari guru SD tersebut mengaku sudah curiga dengan tingkah sang istri.

Ia pun membuntuti kemana sang istri pergi saat malam tahun baru 2023.

Tak disangka, guru SD tersebt ternyata tengah check in di hotel bareng seorang kades.

Video penggerebekan itu pun diunggah di media sosial hingga viral di media sosial.

Terbaru terkuak bahwa si bu guru berstatus ASN PPPK.

Informasinya, kades tersebut adalah duda.

Hal itu dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang Adi Waryanto.

Bu Guru yang kasusnya sempat viral sudah diproses.

"Yang bersangkutan mengundurkan diri, (surat) pengunduran diri pakai materai, seminggu yang lalu," kata Adi kepada wartawan, Jumat (20/1/2023), TribunJatim.com melansir dari Kompas.com.

Guru berinisial MFT itu diketahui merupakan ASN PPPK di SD Negeri di Desa Bumiayu, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.

Setelah pengunduran diri tersebut maka perjanjian kerjanya pun diputus sebagai PPPK.