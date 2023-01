Tiga Even Wisata Aceh Masuk KEN 2023

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Tiga even pari wisata Aceh masuk kalender ‘Karisma Event Nusantara (KEN) 2023'. Ketiganya adalah Aceh Culinary Festival (ACF), Aceh Ramadhan Festival (Ramfest) dan Sabang Marine Festival.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Pari wisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, saat meluncurkan program KEN 2023 di Teater Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Sabtu (28/1/2023).

Ketiga even Aceh tersebut tergabung dalam 110 even unggulan yang sudah dikurasi dari 291 even usulan Dinas Pari wisata Provinsi se-Indonesia.

“Alhamudillah, tahun ini tiga even budaya dan wisata seperti ACF, Ramfest dan Sabang Marine Festival masuk KEN 2023.

Baca juga: The Hill Side Glee Taron, Lokasi Aksi Satu Jam Bersih Lokasi Wisata Aceh Besar

Bahkan, Aceh Culinary Festival masuk Top 10 KEN 2023,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pari wisata (Disbudpar) Aceh, Almuniza Kamal, Minggu (29/1/2023).

Almuniza menilai, masuknya tiga even tersebut memberi dampak positif dalam menggeliatkan kembali ekonomi di bidang industri pari wisata dan ekonomi kreatif di Aceh.

“Kami berharap dukungan penuh Kemenparekraf RI untuk terus mempromosikan even wisata Aceh. Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk membangun dan mengembangkan budaya dan pari wisata dari berbagai sektor demi meningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti tagline kita, ‘Lestarikan Budaya, Majukan Pari wisata’,” ucapnya.

Peluncuran KEN 2023 menghadirkan gelaran festival yang dimeriahkan sejumlah pengisi acara, mulai dari pegiat seni hingga seniman musik yang berasal dari daerah masing-masing.

Dalam kegiatan tersebut Aceh Culinary Festival (ACF) melaksanakan demo masak dan free flow sample kuliner. Atraksi memasak kuah beulangong dan saring kupi mengundang anstusiame pengunjung dengan memadati stan ACF.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (events) Kemenparekraf, Rizky Handayani, turut merasakan sensasi memasak kuah beulangong dan mengajak para pengunjung untuk ke Aceh saat pelaksanaan even ACF pada 14-17 Juli mendatang.

Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa penyelenggaraan even dapat menjadi lokomotif atau penggerak ekonomi daerah serta kebangkitan pari wisata Indonesia.

“ KEN 2023 mampu mendorong kebangkitan daerah, saya melihat dari setiap even dari Sabang sampai Merauke, semua mampu untuk menggerakkan perekonomian daerah. Mulai dari even budaya, even olahraga dan juga even yang berkaitan dengan festival. Saya juga melihat bahwa kunci kebangkitan ekonomi bisa kita lakukan jika even-even ini dilakukan lebih berkualitas,” kata Sandiaga Uno.

Penyemangat Pari wisata Sabang

Penjabat Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi yang hadir peluncuran pada acara Kharisma Event Nusanatara (KEN) 2023 itu mengatakan, masuknya Sabang Marine Festival (SMF) dalam 110 even nasional se-Indonesia sangat membanggakan dan menggembirakan bagi masyarakat Sabang.

“Semoga dengan masuknya even Sabang Marine Festival dalam KEN ini menjadi penyemangat bagi kita untuk menjadikan pari wisata Sabang lebih baik lagi dan bisa menjadi destinasi pari wisata nasional yang berdaya saing” kata Reza Fahlevi.

Menurutnya, SMF hadir untuk mempromosikan destinasi wisata bahari, budaya Sabang dan Aceh secara umum bagi komunitas yachties, guna meningkatkan jumlah kunjungan turis mancanegara.

Dikatakan, selama ini even di Sabang belum pernah masuk Kharisma Event Nusantara, dan ini sangat membanggakan, karena mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia untuk bisa masuk KEN.

“Sejak November 2022 lalu, kita telah mengajukan usulan Sabang Marine Festival untuk dapat dinilai dan alhamdulilah akhirnya bisa masuk dalam KEN 2023,” terangnya.

Pemko Sabang melalui Dinas Pari wisata akan menyiapkan secara matang kegiatan SMF. Kegiatan yang direncanakan digelar pada pertengahan Maret 2023, menjadi even kolaborasi antara Pemko Sabang, BPKS, Disbudpar Aceh, Kemenparekraf, Menko Maritim dan Investasi.(/rizap)