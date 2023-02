Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDIP: Welcome Nasdem, Namanya Juga Silaturahmi

SERAMBINEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI-P Sadarestuwati mengatakan, PDI-P sangat menyambut baik apabila Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta jajarannya ingin bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Adapun Surya Paloh mengungkap keinginannya bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika berkunjung ke Partai Golkar, Rabu (1/2/2023).

"Kami welcome kok, kami welcome dengan siapa pun. Jadi PDI-P dengan siapa pun, kami sangat welcome," kata Sadarestuwati ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

"Dengan Nasdem, dengan siapa pun, dengan PKS kami welcome," ujar dia.

Sadarestuwati juga angkat bicara ketika ditanya soal lamanya Surya Paloh dan Megawati tak bertemu.

Menurut dia, hal ini dikarenakan kepadatan agenda dua tokoh politik tersebut.

"Namanya juga silaturahmi, namanya juga punya kegiatan yang padat sehingga belum bisa bertemu," kata dia.

Anggota Komisi V DPR ini menegaskan, partainya adalah partai yang menjaga silaturahim dengan siapa pun.

Ia mengingatkan, tidak boleh kemudian partai politik memutus tali silaturahim yang telah dijaga sejak lama.

"Kami selalu menerima siapa pun yang akan berkunjung, kan sudah kami buktikan beberapa waktu lalu Nasdem berkunjung, Demokrat berkunjung kami menerima," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengutarakan keinginannya bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Tak hanya kepada Megawati saja, Surya Paloh mengatakan juga ingin membangun soliditas pada partai pendukung pemerintahan.

"Saya pikir keinginan untuk itu sih ada. Tinggal atur saja. Kita kasih kode-kode dulu. Barangkali bagaimana, kapan Bu Mega ada waktu yang baik?" tutur Surya Paloh, Rabu dikutip dari laporan tim jurnalis Kompas TV.