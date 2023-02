Salma Bawakan Lagu Yura Yunita di Indonesian Idol, Anang Hermansyah : Kemampuanmu di Atas Rata-rata

SERAMBINEWS.COM - Bawakan lagu Yura Yunita berjudul " Dunia Tipu-Tipu", kontestan Indonesian Idol 2023, Salma Salsabila mendapat komentar positif dari dewan juri, satu diantaranya adalah Anang Hermansyah.

Penampilan Salma pada babak Spektakuler Show 1 tampak mengenakan setelan berwarna pink pastel, membawakan. Salma membawakan lagu Yura Yunita yang berjudul " Dunia Tipu-Tipu".

Saat bernyanyi, Salma tampak menghayati lagu yang dinyanyikannya.

Begitu pula dengan kelima juri Indonesian Idol 2023 terlihat sangat menikmati penampilan Salma.

Komentar pertama kali diberikan oleh dewan juri, David Naif.

"Salma, one of my favorite. Malam hari ini kamu membawakan lagu Yura Yunita 'Dunia Tipu-Tipu', (tapi) suara kamu tidak tipu-tipu, honest dan smooth seperti biasa," kata David Naif dikutip dari YouTube Indonesian Idol, Selasa (7/2/2023).

Baca juga: Nabila asal Aceh Lolos TOP 14 Indonesian Idol 2023, Dipuji Anang dan BCL: Punya Aura Bintang

"Terima kasih Kak David," jawab Salma dengan senyuman.

David mengatakan, dia sangat menyukai suara Salma yang sangat nyaman saat didengarkan.

Sementara itu Anang Hermansyah menyebut Salma menaklukkan tantangan.

"Oke aku akan standing ovation buat penampilan kamu tadi. Terus terang aku merinding di akhir mendengar kamu bernyanyi, ketepatan nada kamu itu luar biasa," ucap Anang.

Anang berharap ke depannya Salma bisa terus melakukan berbagai improvisasi dalam lagu yang dibawakannya.

Anang percaya, jika Salma bisa memberikan penampilan yang jauh lebih baik lagi mengingat Salma memiliki kemampuan di atas rata-rata dari peserta yang lain.

Baca juga: Pernah Bikin Tentara Israel Menangis, Ini Profil Nabila Taqiyyah Peserta Indonesian Idol Asal Aceh

"Improvisasi kamu aku berharap lebih explore kembali karena kamu bisa jauh lebih bagus, kemampuan kamu sudah di atas rata-rata," kata Anang.