Heboh Childfree Bikin Awet Muda, Sarah Sechan Komentari Opini Gitasav: Kita Bukan Patung Llilin

“Semua manusia akan tua dan keriput, karena kita bukan koleksi museum patung lilin madame tussaud,” tutur Sarah.

SERAMBINEWS.COM - Jagad maya dihebohkan dengan isu childfree atau tidak memiliki anak setelah menikah.

Istilah menjadi ramai usai opini Gita Savitri atau Gitasav yang blakblakan bahwa resep awet mudanya adalah childfree.

Pernyataan sosok YouTuber itu pun banyak menuai komentar warganet.

Melalui Instagram-nya, Sarah Sechan menyebut tak masalah ketika seseorang memilih jalan hidup untuk tidak memiliki anak setelah menikah.

Ditegaskan, itu menjadi hak masing-masing setiap orang.

“Sesungguhnya semua orang punya hak untuk memilih jalan hidup sendiri; mau nikah atau gak, mau punya anak atau child-free, mau kerja atau jadi pengangguran. noone has the right to tell you otherwise,” tulis Sarah Sechan dikutip Kompas.com, Jumat (10/2/2023).

Namun bagi Sarah Sechan resep awet muda bukanlah berhubungan dengan childfree.

Baca juga: Cantik dan Awet Muda, Wulan Guritno: Punya Suami atau Tidak, Nggak Ada Urusan

“Natural anti-aging (natural ya, gak ada urusan sama perawatan salon dll) atau stress-free life sebetulnya bukan dari hal-hal external. it’s all In the mind, how we manage our life, and COUNTING OUR BLESSINGS,” tulis Sarah Sechan lagi.

Bagi Sarah Sechan setiap orang pasti akan menua.

“Semua manusia akan tua dan keriput, karena kita bukan koleksi museum patung lilin madame tussaud,” tutur Sarah.

“Dan kalau pintar memilih pasangan yang bisa jadi partner yang baik, gak perlu takut kehilangan independence,” tambahnya.

Sarah Sechan membagikan pengalamannya setelah menikah yang mana ia masih bisa bekerja bahkan bepergian.

“Setelah menikah saya tetap bisa kerja, punya uang sendiri, travel, dll. setelah punya anak tetap bisa tidur cukup karena anak saya gak pernah ‘screaming in the morning’, rewel berlebihan atau tantrum,” ungkap Sarah.

Lebih lanjut, Sarah Sechan mengaku memiliki anak menjadikannya sebuah pelajaran baru dalam hidup.

“Punya anak bukan sekedar hamil dan melahirkan. tapi belajar bonding dengan manusia baru, komunikasi, dan harus selalu usahakan punya,” kata Sarah lagi.

Baca juga: Usianya Tak Muda Lagi, Wulan Guritno Sebut Childfree dan Awet Muda Tak Ada Hubungannya

Sebagai penutup, Sarah berharap agar tak membanding-bandingkan kehidupan satu sama lain.

“Silakan pilih jalan hidup mu sendiri, tapi gak perlu membandingkan pilihan mu dengan pilihan orang lain. Semua manusia punya alasan dan pengalaman hidup berbeda yang akhirnya menentukan pilihan masing2. sekian terima kasih,” tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Ramai Soal Childfree Bikin Awet Muda, Sarah Sechan: Kita Bukan Koleksi Patung Lilin Madame Tussauds

Baca juga: Namanya jadi Trending Twitter Gegara Sebut Tak Punya Anak Rahasia Awet Muda, Siapa Gitasav?