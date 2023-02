Jadwal 16 Besar Liga Champions Pekan Ini: PSG vs Bayern Muenchen dan AC Milan vs Tottenham

SERAMBINEWS.COM - Rangkaian leg pertama 16 besar Liga Champions 2022-2023 akan digelar mulai pekan ini, tepatnya pada Rabu (15/2/2023) dini hari WIB.

Berdasarkan jadwal, rangkaian leg pertama 16 besar Liga Champions 2022-2023 akan dibuka dengan laga Paris Saint-Germain ( PSG) vs Bayern Muenchen dan AC Milan vs Tottenham Hotspur.

Kedua laga pembuka jadwal 16 besar Liga Champions 2022-2023 itu bakal digelar secara bersamaan pada Rabu (15/2/2023) pukul 03.00 WIB.

Laga PSG vs Bayern dijadwalkan berlangsung di Stadion Parc des Princes, Paris, sedangkan duel AC Milan vs Tottenham Hotspur akan digelar di Stadion San Siro, Milan.

PSG dan AC Milan otomatis menjadi tuan rumah leg pertama setelah lolos ke 16 besar sebagai runner-up grup.

Les Parisiens, julukan PSG, lolos ke 16 besar sebagai pendamping juara Grup H, Benfica.

Sementara itu, AC Milan melaju ke 16 besar Liga Champions 2022-2023 bersama juara Grup E, Chelsea.

Di sisi lain, Bayern dan Tottenham Hotspur yang lolos ke 16 besar sebagai juara grup, baru akan menjadi tuan rumah saat melakoni leg kedua.

Adapun leg kedua 16 besar Liga Champions 2022-2023 dijadwalkan berlangsung mulai 8 Maret mendatang.

Sebelum itu, masih ada sederet pertandingan yang akan tersaji dalam rangkaian leg pertama.

Setelah PSG vs Bayern dan AC Milan vs PSG, rangkaian leg pertama 16 besar akan dilanjutkan dengan sejumlah laga akbar lainnya seperti Liverpool vs Real Madrid dan Borussia Dortmund vs Chelsea.

Jadwal 16 Besar Liga Champions:

Leg 1 Rabu, 15 Februari 2023 03.00 WIB

- PSG vs Bayern Muenchen 03.00 WIB