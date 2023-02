Putus dengan Gisel, Rino Soedarjo Akui tak Nyaman Pacari Artis: Enggak Enak

"Enggak enaknya mungkin attention, jadi public attention," ucap Rino dikutip dari YouTube Melaney Ricardo.

SERAMBINEWS.COM - Pasangan kekasih artis Gisella Anastasi dan Rino Soedarjo baru saja putis.

Kandasnya hubungan mereka diakui langsung oleh Rino Soedarjo.

Ia mengungkapkan, sempat merasa tak nyaman saat jalani hubungan dengan mantan istri Gading Marten itu.

Bagi Rino yang sebelum bersama Gisel sudah pernah berpacaran dengan selebritas, sadar betul bahwa memacari selebritas harus siap dengan risiko menjadi sorotan publik.

"Enggak enaknya mungkin attention, jadi public attention," ucap Rino dikutip dari YouTube Melaney Ricardo.

"Setiap hal kecil yang kita lakukan mau itu benar atau salah, kalau menurut publik enggak suka atau salah, mereka tetap bisa komen, tetep bisa say something bad sometimes, kita enggak bisa kontrol," imbuhnya.

Tapi Rino merasa sorotan yang didapat berbeda, ketika dia berhubungan dengan Gisel.

"Kalau sama Gisel, kemanapun kami pergi, bener-bener orang pay attention," kata Rino.

"Take picture, baru jalan dikit harus berhenti foto, enggak biasa juga, privasinya juga di public places, enggak bisa aneh-aneh," lanjutnya diiringi tawa.

Walaupun merasa tak enak karena kehidupan pribadinya turut jadi sorotan sejak memacari Gisel, Rino mengaku tidak ingin menyangkal ketika dia akhirnya dilabeli sebagai kekasih Gisel.

"Aku enggak keberatan, memang kita dalam hubungan, jadi ya itu bukan hal yang disangkal, 'enggak gue enggak pacaran,' enggak juga, " ucap Rino.

"Kita memang dalam hubungan, memang waktu itu niatnya serius, dan niatnya baik, ya udah it's okay," lanjutnya.

Rino yang mengakui telah putus dari Gisella Anastasia itu mengatakan bahwa keputusan itu diambil atas kesepakatan bersama.