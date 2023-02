IODI KONI Aceh Ikut Kejuaraan Dunia Breaking For Gold di Jepang

For Serambinews.com

"Kejuaraan Breaking For Gold sendiri merupakan salah satu ajang olahraga Breakdance paling bergengsi di Jepang," kata Khairul, Kamis (23/2/2023).

Laporan Indra WIjaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Tim atlet Breaking Dance dari Ikatan Olahraga Dancesport Indonesia (IODI) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh ikuti kejuaraan dunia Breaking For Gold yang berlangsung di Fukuoka, Jepang, pada 23-25 Februari 2023.

Tim yang diberangkatkan tersebut terdiri atas satu orang pelatih, yaitu Nainunis atau Nay yang juga merupakan Sekretaris Umum IODI Aceh dan Suryadi atau akrab disapa Dekdi sebagai atlet.

Keduanya merupakan Breakdance profesional dan berprestasi yang telah mengikuti berbagai kejuaraan Dancesport di berbagai negara.

Ketua Umum IODI Aceh, Khairul Riza mengatakan bahwa tim yang sedang bertanding pada kejuaraan Breaking For Gold Jepang ini merupakan tim yang juga pernah mengikuti Mynavi JDSF Breaking Japan Open 2022 di Tokyo, Jepang pada November 2022 lalu.

"Kejuaraan Breaking For Gold sendiri merupakan salah satu ajang olahraga Breakdance paling bergengsi di Jepang," kata Khairul, Kamis (23/2/2023).

Keikutsertaan atlet IODI KONI Aceh dalam hal ini selain untuk persiapan menuju PON 2024 dan road to Olympic Paris 2024 mendatang, juga sebagai ajang pembekalan langsung bagi atlet serta pelatih untuk mengikuti kejuaraan yang lebih besar.

“Selain untuk persiapan PON 2024 dan road to Olympic Paris 2024 mendatang, kejuaraan ini juga menjadi ajang try out serta pembekalan langsung bagi atlet dan pelatih untuk mengikuti kejuaraan yang lebih besar, serta untuk ikut mengharumkan nama Indonesia,” sebutnya.

Baca juga: Prestasi Kembali Ditoreh, Atlet Breakdance Aceh Raih Medali Emas dan Perak di Malaysia

Seperti yang diketahui, cabang olahraga IODI Aceh merupakan cabang olahraga yang terbilang baru dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh.

Meski demikian, olahraga ini semakin menunjukan taringnya sebagai olahraga yang potensial untuk mengangkat nama Aceh dan Indonesia di kancah olahraga internasional.

“Sebagai cabang olahraga yang belum genap setahun muncul di Aceh, kami sangat berharap dukungan dari stakeholder dan masyarakat Aceh, agar kami bisa terus bergerak untuk memberikan yang terbaik bagi Aceh dan negara kita Indonesia," pungkasnya. (*)

Baca juga: VIDEO Perjalanan Atlet Breakdance Aceh ke Jepang Ikuti Japan Open Breaking Championship 2022