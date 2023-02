Bawakan Lagu Mantan Terindah di Konsernya, Raisa Gandeng Penonton Telepon Sang Mantan

Penampilan Raisa di Raisa Live in Concert, di GBK Senayan, Sabtu (25/2/2023).

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi Raisa baru saja menghelat konser tunggal.

Namun, ada pemandangan menarik saat berlangsungnya konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno ( GBK) Jakarta, Sabtu (25/2/2023).

Raisa sempat mengajak salah satu penonton bernama Bondan ke atas panggung dan menelepon mantannya.

Hal itu berlangsung sebelum Raisa membawakan lagu "Mantan Terindah".

Bondan menceritakan momen hingga dirinya diajak naik ke atas panggung oleh Raisa.

"Itu sebenarnya permintaan langsung. Jadi awalnya, gue nonton sama teman gue, berdua. Awalnya salah bangku. Kita di Pink B1, terus kita ke Pink B2, akhirnya pindah ke depan," kata Bondan saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/2/2023).

Saat itu, kru Raisa terus melihat ke arah Bondan dan temannya.

"Singkat cerita, mulai konser, terus teman gue merasa dilihatin sama kru-nya Raisa. Terus gue kan sibuk rekam," ucap Bondan.

"Enggak lama, di pertengahan, dia samperin. Kru-nya tunjuk gue. 'Mas, namanya siapa? Hapal lagu Raisa enggak?' Gue pikir mau bikin games gitu, di sela konser. Terus malah dia minta gue naik ke panggung," lanjut Bondan.

Saat itu, Bondan merasa terkejut dan deg-degan.

"Dari situ gue deg-degan banget. Masalahnya dia tanya hafal lagu Raisa enggak?" tutur Bondan.

Akhirnya Bondan memberanikan diri ke atas panggung dan diminta menelepon mantannya oleh Raisa.

"Singkat cerita momen itu yang didapetin (telepon mantan). Teman gue kayak 'yah you did it'," ucap Bondan.