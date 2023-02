Pj Bupati Aceh Besar Terima Hibah Dua Unit Mobil Pemadam Kebakaran dari Kemendagri 

For Serambinews.com

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM menerima hibah luar negeri melalui Kemendagri, berupa dua unit mobil pemadam kebakaran ( Damkar) yang diserahkan oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr Drs Safrizal ZA MSi di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Aceh Besar ikut didampingi oleh Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil SSos MSi.

Bantuan tersebut merupakan hibah dari Donor Ehime Toyota Motor Corporation dan Donor Kochi Toyota Motor Corporation, Donor Japan Firefigters Association dan Donor Gyeonggi Provincial Govermment of The Republic of Korea, yang diterushibahkan kepada Pemda melalui Kemendagri.

Pj Bupati Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang telah menyerahkan bantuan tersebut kepada Pemkab Aceh Besar.

"Bantuan mobil pemadam ini sangat bermanfaat bagi Aceh Besar dalam melayani masyarakat, terutama warga yang mengalami musibah kebakaran," katanya.

Diharapkan dengan adanya bantuan mobil pemadam tersebut, jajaran BPBD Aceh Besar semakin terbantu ketika terjadinya musibah kebakaran.

Apalagi, secara letak geografis, Aceh Besar sangat luas, yang terdiri atas 23 kecamatan dan 604 gampong.

Bantuan itu juga diserahkan kepada beberapa kabupaten/kota lainnya di Indonesia dan khusus untuk Aceh, yang mendapatkan hibah Damkar ini hanya Pemkab Aceh Besar dan Pemko Lhokseumawe.

"Diharapkan, keberadaan armada Damkar tambahan itu, petugas Damkar akan semakin mudah dan cepat melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan kedaruratan," imbuhnya.

Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil SSos MSi menambahkan, kegiatan tersebut juga dalam rangkaian HUT ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023.

"Alhamdulillah, bantuan ini sangat berguna dan memang dibutuhkan bagi Aceh Besar, " katanya.

Sementara itu, Dr Safrizal ZA MSi mengharapkan agar bantuan mobil pemadam ini dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan kedaruratan BPBD.

"Saya yakin, bantuan ini memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman BPBD di daerah. Tolong jaga dan rawat mobil bantuan ini," pinta Safrizal. (*)

