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Malam Nisfu Syakban Dua Hari Lagi, Perbanyak 3 Amalan Sunnah Ini untuk Mendapatkan Ampunan Allah SWT

Malam Nisfu Syaban memiliki keistimewaan. Karena itu umat Islam dianjurkan banyak beribadah untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. 

Editor: Saifullah
zoom-inlihat foto Malam Nisfu Syakban Dua Hari Lagi, Perbanyak 3 Amalan Sunnah Ini untuk Mendapatkan Ampunan Allah SWT
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Malam Nisfu Sya'ban 2023 

Malam Nisfu Syaban memiliki keistimewaan. Karena itu umat Islam dianjurkan banyak beribadah untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. 

SERAMBINEWS.COM - Malam Nisfu Syakban tingkatkan amalan memohon pengampunan kepada Allah SWT.

Setidaknya ada tiga amalan yang baik dilakukan pada malam Nisfu Syaban.

Tiga amalan ini disarikan dari kitab Madza fi Sya’ban karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki.

Antara lain, memperbanyak berdoa, membaca dua kalimat syahadat dan zikir.

Malam Nisfu Syaban 1441 H jatuh pada hari Rabu malam (8/4/2020) atau malam Kamis.

Malam Nisfu Syaban memiliki keistimewaan. Karena itu umat Islam dianjurkan banyak beribadah untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

Berikut ini tiga amalan yang disarikan dari kitab Madza fi Sya’ban karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki.

1. Memperbanyak doa

Anjuran ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء، إلا لرجل مشرك أو رجل في قلبه شحناء

Artinya, “(Rahmat) Allah SWT turun ke bumi pada malam nisfu Sya’ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian (kemunafikan),” (HR Al-Baihaqi)

Berikut ini doa malam Nisfu Syaban dalam Bahasa Arab lengkap artinya :

اَللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَ لا يَمُنُّ عَلَيْكَ يَا ذَا اْلجَلاَلِ وَ اْلاِكْرَامِ ياَ ذَا الطَّوْلِ وَ اْلاِنْعَامِ لاَ اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ ظَهْرَ اللاَّجِيْنَ وَجَارَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ وَ اَمَانَ اْلخَائِفِيْنَ . اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِى عِنْدَكَ فِيْ اُمِّ اْلكِتَابِ شَقِيًّا اَوْ مَحْرُوْمًا اَوْ مَطْرُوْدًا اَوْ مُقْتَرًّا عَلَىَّ فِى الرِّزْقِ فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ فِيْ اُمِّ اْلكِتَابِ شَقَاوَتِي وَ حِرْمَانِي وَ طَرْدِي وَ اِقْتَارَ رِزْقِي وَ اَثْبِتْنِىْ عِنْدَكَ فِي اُمِّ اْلكِتَابِ سَعِيْدًا مَرْزُوْقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ اْلحَقُّ فِى كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ اْلكِتَابِ. اِلهِيْ بِالتَّجَلِّى اْلاَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ الَّتِيْ يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ وَ يُبْرَمُ اِصْرِفْ عَنِّيْ مِنَ اْلبَلاَءِ مَا اَعْلَمُ وَ مَا لا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ اْلغُيُوْبِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ . اَمِيْنَ

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Sumber: Bangka Pos
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tafakur
keutamaan Nisfu Syaban
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Nisfu Syakban
Malam Nisfu Syaban
Amalan Malam Nisfu Syaban

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