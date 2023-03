VIDEO - Warga Tuntut Janji Pengelola TPA Blang Bintang Aceh Besar, Pintu Gerbang Diblokir

Laporan Indra Wijaya | Jantho

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Ratusan warga dari Desa Data Makmur melakukan aksi demontrasi di depan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blangbintang sejak pukul 08.30 Wib tadi, Senin (6/3/2023).

Aksi itu dilakukan masyarakat setempat, sebagai bentuk protes kepada UPTD TPA Blang Bintang dan dinas terkait perihal pengelolaan sampah.

Masyarakat juga menutup gerbang pintu masuk UPTD TPA Blangbintang itu.

Akibatnya, puluhan mobil pengangkut sampah yang hendak masuk terpaksa harus memutarbalikkan kendaraannya.

Keuchik Data Makmur, Muhammad mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menuntut TPA Blang Bintang yang berada di desa Data Makmur, dimana agar pengelolaan sampah dilakukan secara tertib.

Warga menuntut perjanjian awal dari pihak TPA, dimana tenaga kerja harus melibatkan warga desa dan pembayaran kompensasi yang hingga saat ini sudah menunggak satu tahun lebih.

Kompensasi kepada Gampong itu menunggak lebih dari setahun.

Dalam perjanjian, TPA diharuskan membayar kompensasi sebesar Rp 2 juta tiap bulannya. (*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar



