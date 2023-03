13 Tahun Berlalu, Luna Maya Kenang Kasus Pornografi yang Menjeratnya: Sekarang Saya Bisa Tertawa

“Sekarang saya bisa tertawa, kalau waktu itu saya mau mati sih, tapi gimana sih dihina-hina satu Indonesia. Dihina sampai enggak ada kulitnya, rasanya,” tutur Luna Maya.

SERAMBINEWS.COM - Selain parasnya yang cantik, artis Luna Maya dikenal multitalenta.

Artis berdarah blasteran itu diketahui pernah berada di titik kelam dalam hidupnya.

Mantan pacar Ariel Noah tersebut, kembali menyinggung soal kasus pornografi yang menjeratnya pada tahun 2010 silam.

Publik pun agaknya menolak lupa, terhadap kasus yang membuat geger dunia hiburan hingga karir sang artis redup.

Namun, kini Luna Maya merasa bersyukur atas pencapaiannya saat ini.

Bagi Luna Maya, tak mudah melewati kasus yang pernah dia alami dulu pada 2010 lalu terkait pornografi.

Namun, hal itulah yang menjadikan Luna Maya semakin kuat hingga bisa berdikari hingga kini.

“Yang menentukan kita mau ada di mana, seperti apa, mau kita di sana aja mau sedang-sedang aja, itu yang membuat kita jadi ada di posisi apa pun,” kata Luna Maya Founder TS Media dalam acara TSX 2023 di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

“Jadi aku pengin bilang, saya aja nih yang dihina-hina sama satu Indonesia, to be honest saya enggak merasa itu sesuatu yang saya banggakan, tapi saya juga bangga bahwa saya bisa berdiri di sini,” tambah Luna.

Luna Maya mengakui sudah bisa berdamai dengan kasusnya yang dulu.

“Saya bisa menghadapi, berdiri lagi, dan saya sudah menjadikannya hal yang terburuk di hidup saya sebagai sesuatu yang lucu,” tutur Luna Maya.

“Saya sudah bisa menertawakan diri saya, ternyata ‘oh my god what happen to me’,” ungkap Luna Maya.

“Sekarang saya bisa tertawa, kalau waktu itu saya mau mati sih, tapi gimana sih dihina-hina satu Indonesia. Dihina sampai enggak ada kulitnya, rasanya,” tutur Luna Maya.

Di saat ini, Luna Maya seperti mendapat sebuah hikmah serta bahan pembelajaran.

“Sekarang Alhamdulillah Tuhan sangat baik pada orang yang benar-benar, enggak salah deh. Ya enggak cuma lebih kuat aja, cuma kayak bahwa hidup ini bisa terbalik kok, percaya deh,” tambah Luna Maya.

