Talenta Aceh Juarai Turnamen Piala Bukit Sembilan Usia Dini

SERAMBINEWS.COM - Turnamen Sepak Bola Piala Bukit Sembilan Lambaro Skep Usia Dini se-Kota Banda Aceh diikuti 12 tim anak usia 10 tahun dan 15 tim untuk usia 12 tahun.

Turnamen ini telah berlangsung sejak 4 dan 5 Maret dan semifinal dan finalnya tanggal 11 dan 12 Maret 2023.

Ketua Panitia Asrul Fajri dalam rilis kepada Serambinews.com, Senin (13/3/2023) mengatakan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lambaro Skep, Babinsa dan panitia yang sudah bertugas selama ini.

Disebutkan turnamen berlangsung dalam format setengah kompetisi dibagi 4 dan selanjutnya hadiah 1, 2, dan 3 diberi mendali, piagam dan uang pembinaan.

Para pemain juara dalam Turnamen Sepak Bola Piala Bukit Sembilan Lambaro Skep Usia Dini se-Kota Banda Aceh berpose meluapkan kegembiraan usai menjuarai turnamen.

Panitia juga memberikan hadiah tambahan dengan juara 4 sebagian wujud partisipasi dan semangat.

Ketua Umum Bukit Sembilan Fc Ir H Mukhlis Jakfar MM dalam sambutannya mengharapkan agar kompetisi ini anak usia dini bisa berlanjut tahun depan dan menjadi event tetap sebagai upaya mencari bibit unggul sejak dini.

"Dengan turnamen anak-anak sebagai atlet harus terus menjaga sportivitas tim, diawali sportif dalam segala hal baik shalat, belajar, dan bermain bola," ujarnya.

Senada dengan itu Keuchik Lambaro Skep Tarmizi juga menginginkan agar event turnamen seperti ini akan dilanjutkan ke depan.

Penutupan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Askot PSSI Kota Banda Aceh yang mengapresiasikan turnamen usia dini agar dapat berlanjut pada masa medatang.

Pada Turnamen Sepak Bola Piala Bukit Sembilan Lambaro Skep Usia Dini se-Kota Banda Aceh ini, Talenta Aceh keluar sebagai juara.(*)

Berikut tim yang jadi Juara

Usia 10 Tahun

Juara 1 SSB Barona C

Juara 2 SSB Barona A

Juara 3 SSB Talenta A

Juara 4 SSB Putra Imka /ie Masen ule kareng

Top Score: Dhamier (Barona C)

Best Player: Dhamier (Barona c

Best Kiper: M Al Fatih (Barona C)

Usia12 Tahun

Juara 1 SSB Talenta A

Juara 2 SSB BARONA A

Juara 3 SSB Barona B

Juara 4 SSB Bukit Sembilan A

Top Score: M. ozil Al Khatani (Talenta)

Best Playe: M. Ivan Khairul lah (Talenta A)

Best Kiper: Ragil Widodo (TALENTA).(*)

