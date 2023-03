VIDEO Pernikahan Gadis Aceh dengan WNA di Meulaboh Tanpa Sepengetahuan Perangkat Desa

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Per nikahan seorang Warga Negara Asing ( WNA) berkebangsaan Republik Rakyat China, Feng Guoming (37) dengan gadis Aceh di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat diklaim tanpa sepengetahuan aparatur desa setempat.

Feng Guoming yang kini telah memeluk Agama Islam berganti nama menjadi Muhammad Ilha. Ia mempersunting Ratmi Yanti (20) yang berlangsung pada, Senin (13/3/2023).

Keduanya di nikahkan langsung oleh Tgk Muhammad Yasin yang disaksikan oleh Thk A Mukhtar Harib MA dan Tgk Syuhada setelah diberikan wakilah oleh adik kandung wanita, yakni Aulia Rahmad.

Keuchik Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Said Zul’asfi kepada wartawan, Rabu (15/3/2023) mengatakan, bahwa pihaknya mengetahui per nikahan warga asing tersebut setelah beredarnya isu bahwa WNA asal Cina telah mempersunting dara Aceh dan telah melangsungkan akad nikah di Gampong Lapang.

Terkait kabar tersebut, aparat Gampong Lapang langsung mendatangi rumah tempat tinggal mempelai wanita di desanya.

Setelah banyak pihak mempertanyakan prosesi per nikahan tersebut dan ternyata kabar tersebut benar adanya.

Ia menyesalkan hal itu dan menduga ada calo atau ada pihak yang bermain, sehingga enggan memberitahukan kepada kechik setempat.

Namun kata Said, dari pengakuan pihak wanita mengaku telah memberitahukan kepada seseorang. Namun seseorang tersebut tidak memberitahunya kepada keuchik setempat, seperti sengaja ditutupi.

Ia menduga ada permainan dalam masalah per nikahan WNA dengan warga Aceh.

Disebutkan, seharusnya setiap WNA yang masuk tentu ada pengawasan bersama, apalagi ada WNA yang melaksanakan per nikahan.

Disebutkan, wanita yang di nikahi WNA tersebut berasal dari Aceh Selatan yang selama ini tinggal bersama saudaranya di Desa Lapang. Sedangkan Feng Guoming alias Muhammad Ilham merupakan Karyawan PLTU Nagan Raya. (*)

Editor: Aldi Rani

Narator: Siti Masyithah

