Prof Dr Gunawan Adnan, Guru Besar UIN Ar-Raniry, Meninggal Dunia, Ini Penyebabnya

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM - Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu lagi tokoh Aceh dan akademisi ternama UIN Ar-Raniry, Prof Dr Drs Tgk H Gunawan Adnan MA PhD, meninggal dunia.

Almarhum mengembuskan napas terakhir dalam usia 55 tahun di Rumah Sakit Harapan Bunda, Seutui, Banda Aceh, menjelang subuh, Sabtu (25/3/2023).

Menurut pihak keluarga, mantan wakil rektor I UIN Ar-Raniry ini meninggal tanpa didahului gejala sakit kronis (menahun) juga tidak sedang dalam masa rawatan panjang.

"Tiba-tiba saja menjelang sahur tadi, belum sempat makan, beliau muntah darah di rumahnya. Lalu dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Hanya beberapa menit di rumah sakit, nyawa beliau tak lagi tertolong," ujar Fajar, kemenakan Prof Gunawan Adnan yang dihubungi Serambinews.com via telepon, Sabtu pagi.

Informasi yang Serambinews.com dapatkan dari Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mujiburahman MAg kurang lebih sama.

"Prof Gunawan tidak sakit. Kabar terakhir, tadi malam beliau masih shalat Tarawih di Masjid Peunyeurat. Tadi pagi setelah makan sahur muntah darah dan dibawa ke RS Harapan Bunda," demikian info via WhatsApp yang dikirim Rektor UIN Ar-Raniry ke Serambinews.com.

Sementara itu, ponakan almarhum, Fajar mempertegas bahwa saat muntah darah, Prof Gunawan Adnan belum sempat makan sahur. "Benar, kejadian di rumah saat sahur, tapi beliau belum sempat makan saat muntah darah," kata Fajar.

Menurut Fajar, jenazah almarhum disemayamkan di rumah pribadinya, Gampong Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, dan akan dimakamkan di desa yang sama hari ini juga.

Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Linda dan tiga orang anak.

Gunawan lahir di Beureunuen, Pidie, dan menamatkan S1 di UIN Ar-Raniry, tempat ia kemudian pernah menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik saat UIN dipimpin Prof Dr Warul Walidin AK MA.

Ia menamatkan pendidikan S-1 dalam Ilmu Pendidikan dan Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 1991 dengan skripsi berjudul "Al-Bahtsu ‘an al-Ma’ānī fī Sūrah al-Rahmān” (Kajian tentang Ilmu Ma’any dalam Surah Al-Rahman). Beliau lulus dengan predikat “Summa Cum Laude”.

Almarhum tergolong sosok yang sangat tekun menuntut ilmu baik di dalam maupun di luar negeri.

Studi S-2-nya ia selesaikan di Universitas Leiden (Belanda) tahun 1996 dengan judul tesis "Sha’ir Negeri Makkah dan Madinah: An Account of Pilgrimage from a Malay World” (Syair Negeri Makkah & Medinah: Suatu Catatan tentang Haji dari Dunia Melayu). Beliau lulus dengan predikat Magna Cum Laude di kampus Belanda ini.