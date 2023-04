USK Jajaki Kerjasama Kolaborasi Riset Sawit dengan Czech University

SERAMBINEWS.COM - Universitas Syiah Kuala ( USK) menjajaki kerjasama riset kolaborasi mengenai sawit dengan Czech University. Hal ini ditandai dengan zoom meeting bersama, yang berlangsung pada Rabu, 5 April 2023.

Meeting tersebut diikuti oleh Wakil rektor I USK, Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si bersama dosen Prodi Agribisnis USK, Dr. Agus Nugroho, M.com dan tim, bersama Prof. Ing. David Herak, Ph.D dari Czech University of Life Sciences Prague (CULS).

Rilis yang diterima Serambinews.com pada Selasa (11/4/2023), dalam pemaparannya, Prof Agussabti menyambut baik atas program ini dan berharap kolaborasi penelitian dapat berlangsung antara USK dan Czech University.

"Besar harapan kami, kiranya pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk menjalin kolaborasi baik dalam publikasi penelitian, student and staff mobility exchange, serta proses bimbingan tugas akhir S1/S2/S3 antara Universitas Syiah Kuala dan Czech University," sebut WR I USK.

Dr Agus Nugroho sebagai bagian dari Tim USK menambahkan, pihaknya menawarkan program kerjasama penelitian Riset Sawit yang sedang dijalankan, dengan judul penelitian “Spatial Origin Based on Integrated Fingerprint Detection system and socio-economic Characteristics of Farmers for Indonesian Palm Oil Sustainability (I-Seuramoe)”, yang didanai oleh Grant Riset Sawit BPDPKS.

"Semoga semakin banyak bidang keilmuan yang dapat bergabung dan berkontribusi untuk mengambil bagian yang relevan dengan topik ini seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), Biodiversity and carbon stock, climate change, tenaga kerja, gender, dan topik lainnya," jelasnya.

Sementara itu, Prof. Ing. David Herak, Ph.d di kesempatan tersebut menyampaikan, pihaknya sedang menggarap beberapa projek, antara lain pengembangan teknologi pertanian seperti pemodelan cairan sawit dengan AI, penggunaan drone dan citra satelit dalam pemanfaatan pengembangan sektor kelapa sawit di Papua.

Ia berharap, penelitian miliknya dapat terhubung dengan program kolaborasi Riset Sawit ini.

( Serambinews.com/Firdha Ustin)