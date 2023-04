Disorot usai Sebut Megawati Janda, Bima: Maju Terus Tuh Gue Lihat Korupsinya

SERAMBINEWS.COM - Disorot usai sebut Megawati janda, Bima asal Lampung singgung soal korupsi yang maju terus di negeri ini.

Hal itu menanggapi ramainya sorotan terhadap Bima yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan sebutan janda.

"Good luck Indo dengan attitude kalian yang beradab. Makin maju terus tuh gue lihat-lihat... Korupsinya," tulis Bima di story Instagram @awbimax sambil menempelkan unggahan salah satu media.

Sementara tak berselang lama, Bima membuat klarifikasi dan minta maaf karena pernyataannya tersebut.

"Gue di situ tidak bermaksud untuk menggunakan konotasi janda itu kayak buruk ya," ungkap Bima dikutip dari TikTok @awbimaxreborn, Senin (24/4/2023).

Baca juga: Orang Tua Bima Khawatir Anaknya Diracun Seperti Munir usai Kritik Lampung

Anak muda asal Lampung itu mengungkapkan kekesalannya karena Piala Dunia U-20 dibatalkan dan bermaksud ingin menyuarakan isi hatinya sendiri.

"Gue pribadi sih gue minta maaf, gue minta maaf banget yang sebesar-besarnya kepada para netizen di Indonesia kalau memang ucapan gue itu menyinggung kalian yang bekerja dengan partai," ucapnya.

"I'm so sorry about that. Video itu tuh udah lama banget gue upload dan digoreng lagi di Twitter," tambahnya.

Baca juga: Disebut Kayak Sampah, Bima Balas Menohok: Good Luck di Lampung, Salam dari Australia

Orang Tua Bima Khawatir Anaknya Diracun Seperti Munir

Orang tua Bima khawatir anaknya diracun seperti Munir usai vira kritik lambatnya pembangunan di Lampung.

Hal itu disampaikan TikToker bernama Bima Yudho Saputro Saputro asal Lampung melalui Instagramnya @awbimax, Jumat (21/4/2023).

Awalnya netizen sempat menanyakan apakah Bima yang kini menjalani studi di Australia bakal mudik lebaran ke Indonesia tahun ini.

"Orang-orang pada nanyak ke gue, Bim kagak mudik lo. Mohon maaf nih gue kayak tukang pijit yea, bodo amat," ucap Bima dalam video itu, dikutip Minggu.

Baca juga: Bima: Untuk Nunik dan Arinal Minal Aidin Wal Faizin, Proses KPK Tetap Berjalan

Anak muda asal Lampung itu kemudian mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi intimidasi yang dilakukan para pihak bila dirinya mudik ke Indonesia.