Perang Rusia-Ukraina Picu Belanja Militer Global Meningkat Tajam

Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Apartemen di Kota Dnipro, Ukraina, setelah serangan rudal Rusia menghantamnya. Selama hari 14 Januari 2023, Rusia meluncurkan total 3x serangan udara dan sekitar 50x serangan rudal di wilayah Ukraina. Jumlah korban meninggal dunia yang dilaporkan sementara adalah 14 orang dan kemungkinan akan bertambah.