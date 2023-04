Virgoun Diduga Selingkuh Lagi, Istri Bongkar Perjanjian, Siap Dihukum Sesuai An Nur Ayat 2, Dirajam

Sang istri, Inara Rusli, blak-blakan mengungkap dugaan per selingkuhan yang dilakukan suaminya yang merupakan vokalis Last Child itu.

SERAMBINEWS.COM - Rumah tangga pasangan Virgoun dan Inara Rusli sedang retak akibat adanya dugaan per selingkuhan yang dilakukan oleh Virgoun.

Inara Rusli bahkan membongkar bukti-bukti per selingkuhan Virgoun dengan seorang wanita berinisial TAA.

Lewat akun Instagram Inara Rusli, ibu tiga anak itu juga mengunggah beberapa bukti isi pesan dari netizen yang mengaku pernah melihat Virgoun bersama dengan wanita lain di salah satu apartemen.

Tak hanya itu, dalam unggahan lainnya, Inara juga mengunggah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Virgoun di atas materai.

Surat pernyataan yang ditandatangani pada 22 Agustus 2022 lalu berisi surat pernyataan Virgoun tidak mengulangi kesalahannya berselingkuh,apalagi sampai berhubungan intim.

Kemudian pada poin selanjutnya, Virgoun berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Jika mengulanginya, Virgoun siap dihukum secara hukum Islam sesuai dengan Surat An Nur ayat 2 dan memberikan nafkah per bulan untuk ketiga buah hatinya sebanyak Rp 40 juta.

"Apabila di kemudian hari saya terbukti mengulangi perbuatan asusila yang melukai harkat dan martabat istri dan keluarga, saya siap untuk diproses secara hukum Islam sesuai dengan surat An Nur ayat 2," ucapnya.

"Memberi nafkah sebesar Rp 40 juta perbulan dan memberikan hak asuh ketiga anak kami," sambungnya.

Di akhir, Virgoun membuat surat tersebut dalam keadaaan sadar dan tidak tertekan oleh apapun.

Melihat isi surat pernyataan itu, banyak warganet mencari tahu apa sebenarnya isi dari surat An Nur ayat 2 tersebut sampai Virgoun rela dihukum secara Islam.

