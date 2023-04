Kabar tak Sedap Menerpa Rumah Tangga Virgoun, sang Istri Ungkap Dugaan Perselingkuhan

SERAMBINEWS.COM - Kabar tak sedap menerpa rumah tangga pasangan penyanyi Virgoun dan Inara Rusli.

Sang istri, Inara Rusli, blak-blakan mengungkap dugaan per selingkuhan yang dilakukan vokalis Last Child itu.

Inara Rusli bahkan membongkar bukti-bukti per selingkuhan Virgoun dengan seorang wanita berinisial TAA.

Hal itu diungkap Inara Rusli lewat unggahan Story Instagramnya.

Ia menyematkan akun Instagram perempuan yang menjadi selingkuhan Virgoun.

Bak memendam sudah lama, Inara Rusli tampak habis kesabaran.

Terungkap dalam unggahannya wajah seorang perempuan yang menjadi selingkuhan Virgoun.

Perempuan dengan rambut sebahu yang mengenakan kacamata terlihat masih usia 20 tahunan.

Wajah selingkuhan Virgoun ditampilkan secara jelas dalam unggahan Inara Rusli di akun Instagramnya @mommy_starla.

Di balik itu semua, Inara Rusli menguak semua bukti per selingkuhan Virgoun.

Ia mengungkapkan bahwa Virgoun berani mendua karena terpikat dengan perempuan TAA lantaran berniat mengangkat derajatnya.

"Yang begini niat poligami karena mau angkat derajatnya? Mau sekolahin dia?," tulis Inara Rusli dalam video seorang wanita dan pria di dalam mobil, dikutip Sripoku.com dari akun Instagramnya @mommy_starla, Senin (24/4/2023).

Bahkan Inara Rusli mengaku Virgoun ingin membiayai sekolah selingkuhannya.

Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka.