268 Atlet Ikuti Kejuaraan Panahan Aceh Open 2023

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebayak 268 Atlet utusan dari Pengprov, Pengcab dan Club dari Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Jambi dan Sumatera Barat (Sumbar) dipastikan ambil bagian pada Kejuaraan Panahan Aceh Open yang berlangsung 30 April hingga 5 Mei 2023 di Stadion Mini Prof Dr Muhammad Aibasyah Amin MA Universitas Syiah Kuala (USK) Darussalam, Banda Aceh.

Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkumpulan Panahan Indonesia (Pengprov Perpani) Aceh, Prof Dr Nyak Amir, M.Pd kepada wartawan menjelaskan, event yang berlebel Kejuaraan Panahan Aceh Open 2023 ini akan memperlombakan divisi Fita recurve, Fita compound umum putra - putri.

Divisi nasional kelompok usia 9, 12, 15 dan barebow putra-putri.

Disebutkan, kejuaraan ini memperebutkan 64 medali emas, 64 perak, 64 medali perunggu dan piala tetap dari Pemerintah Aceh.

"Pagelaran tersebut seiring makin intensifnya pembinaan panahan di pengurus cabang kabupaten/kota, maka sesuai dengan program kerja Perpani Aceh salah satunya melaksanakan kompetisi untuk mengevaluasi hasil pembinaan yang telah dilaksanakan," katanya Sabtu (29/4/023).

Prof Nyak Amir didampingi ketua panitia Kolonel Caj (Purn) Dr Ahmad Husein S, MA menyebutkan, adapun tujuan dari gelaran kejuaraan Panahan Aceh Open 2023 tersebut, yaitu untuk mencari atlet panahan yang berprestasi serta mempererat persatuan dan kesatuan.

"Kejuaraan juga dimaksudkan untuk memasyarakatkan olahraga panahan sebagai budaya bangsa Indonesia, mengukur dan mengevaluasi hasil pembinaan Pengcab serta mendeteksi pemanah untuk multi event dan singgle event," ujarnya.

Selain itu, kata Nyak Amir untuk memotivasi pemanah agar terus mempersiapkan diri, bersemangat berlatih untuk meningkatkan kemampuan, memperbanyak frekuensi pertandingan, sehingga menambah pengalaman dan kematangan prestasi.

Kejuaraan yang mengusung tema "Kita Tingkatkan Prestasi Atlet Dalam Rangka Persiapan Menghadapi PON XXI/2024 Aceh - Sumatera Utara" juga menjadi ajang try in dan try out atlet Aceh menghadapi PON XXI.

Ketua panitia Kolonel Caj (Purn) Dr Ahmad Husein MA menambahkan, kini pihaknya terua memacu persiapan untuk kelancaran kejuaraan tersebut.

Seperti diketahui Pengprov Perpani Aceh telah rutin setiap tahun menggelar event berskala lokal, nasional maupun internasional. (*)

