Dalam Sehari Kekayaan 12 Orang Terkaya di Dunia Bertambah Rp 528 Triliun

SERAMBINEWS.COM - Deretan orang terkaya di dunia dengan mudah mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya.

Dalam sehari bahkan triliunan kekayaannya bertambah.

Hal ini dipicu kenaikan saham para miliarder dunia yang selama ini menghuni daftar orang terkaya di dunia.

Sebanyak 12 orang terkaya di dunia menikmati kenaikan kekayaan bersih gabungan sebesar US$ 36 miliar atau sekitar Rp 528,3 triliun (kurs Rp 14.675 per dolar AS) pada hari Kamis.

Menurut Indeks Miliarder Bloomberg, kekayaan mereka sekarang mencapai US$ 264 miliar atau sekitar Rp 3.874 triliun pada tahun 2023, yang diperoleh melalui reli pasar saham yang kuat.

Indeks S&P 500 naik 2 persen pada hari Kamis, sementara Nasdaq naik 2,4 persen dan telah naik sebesar 17 persen pada tahun ini.

CEO LVMH Bernard Arnault dan CEO Meta Platform Mark Zuckerberg adalah pemenang terbesar dalam daftar, masing-masing dengan kenaikan kekayaan sebesar US$ 46 miliar dan US$ 42 miliar tahun ini.

Jeff Bezos, Elon Musk, dan Francoise Bettencourt-Myers masing-masing memperoleh sekitar US$ 27 miliar, US$ 25 miliar, dan US$ 23 miliar.

Kekayaan mantan CEO Microsoft Steve Ballmer meningkat sebesar US$ 21 miliar, sedangkan pendiri Alphabet Larry Page dan Sergey Brin masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar US$ 16 miliar dan US$ 15 miliar.

Ketua Oracle Larry Ellison dan pengusaha telekomunikasi Meksiko Carlos Slim masing-masing telah menghasilkan sekitar US$ 15 miliar di atas kertas tahun ini juga.

Selain itu, Bill Gates dan Warren Buffett juga masuk dalam daftar tersebut. Sahabat keduanya telah menambahkan US$ 13 miliar dan US$ 7 miliar ke kekayaan mereka masing-masing sejak awal Januari.

Bernard Arnault Saham-saham AS telah menguat didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang tangguh dalam menghadapi inflasi, lonjakan suku bunga, resesi, dan kekhawatiran gejolak perbankan lebih lanjut dan krisis kredit.

Kenaikan harga saham Microsoft, Meta, Tesla, dan perusahaan teknologi lainnya telah mendukung kekayaan pribadi pemegang saham terbesar mereka. Kenaikan nilai pasar Bloomberg Billionaires Index secara kolektif mencapai US$ 1,4 triliun, kira-kira sama dengan total nilai pasar Google-parent Alphabet, dan setara dengan lebih dari 5% PDB ekonomi AS.

Peningkatan kekayaan gabungan mereka sebesar US$ 264 miliar tahun ini sejalan dengan nilai pasar PepsiCo, dan kira-kira menggandakan penjualan bersih Amazon pada kuartal terakhir.

Sedangkan kenaikan kekayaan US$ 36 miliar yang mereka peroleh pada hari Kamis menyaingi nilai pasar raksasa grosir Kroger dan pemilik Taco Bell, Yum! Brands.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Pundi-Pundi 12 Orang Terkaya di Dunia Bertambah Rp 528 Triliun dalam Sehari",