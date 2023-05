Harga Emas di Abdya Bertahan di Rp 3 Juta/Mayam 

For Serambinews.com

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Konflik negara Ukraina dan Rusia serta kolapsnya bank Silicon Valley Bank (SVB) akibat kebijakan ketat bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed), ternyata berimbas pada harga emas yang terus melambung.

Seperti di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), pemilik toko emas di pusat kota Blangpidie menjual dagangannya dengan harga bervariasi.

Untuk kadar emas 97 persen dijual dengan harga Rp 3.030.000, sedangkan untuk emas 99 dijual dengan harga Rp 3.130.000 rupiah permayamnya.

"Harga emas masih masih tinggi. Kita jual yang kadar 97 Rp 3.030.000, sedangkan untuk emas kadar 99 persen harganya Rp 3.130.000 per mayamnya," kata Hermanto, pemilik Toko Bintang Emas, di Jalan Persada Blangpidie, Senin (01/05/2022).

Dia mengatakan, kenaikan harga logam mulia ini sudah terjadi sejak sebelum masuk bulan suci Ramadan tahun 2023 ini.

Kenaikan harga disinyalir akibat perang Rusia dan Ukraina, serta pasca kolapsnya salah satu bank terbesar di Amerika Serikat (AS).

"Perang Rusia dan Ukraina, serta ambruknya salah satu bank di Amerika juga menjadi penyebab harga emas terus melambung. Harga di angka sekarang sudah terjadi sejak sebelum Bulan ramadan," sebutnya.

Sementara pasca Lebaran, banyak warga menjual perhiasannya, sehingga angka warga menjual emas mereka lebih banyak dari pada membeli.

"Usai Lebaran banyak yang menjual," pungkasnya.(*)

