Tujuh Dosen UIN Ar-Raniry Jadi Panelis AICIS 2023 Surabaya

Sebanyak tujuh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh diundang sebagai panelis pada Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2023 yang berlangsung di Surabaya, pada tanggal 1-5 Mei 2023.

FOR SERAMBINEWS.COM

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -Sebanyak tujuh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh diundang sebagai panelis pada Annual International Conference on Islamic Studies ( AICIS) 2023 yang berlangsung di Surabaya, pada tanggal 1-5 Mei 2023.

AICIS merupakan konferensi internasional tahunan pada kajian keislaman yang dilaksanakan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Ketujuh dosen tersebut, yakni Prof Dr Syahrizal Abbas MA, Dr Hafas Furqani MEc, Dr Safrilsyah MSi, Dr Teuku Zulkhairi MA, Muhammad Thalal Lc MSi MEd, Syarifah Rahmatillah MH dan Dr Muji Mulia MAg.

Sementara, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof Dr Mujiburrahman MAg juga menjadi salah satu pembahas di sesi paralel 1, Rabu (3/5/2023).

Baca juga: Rektor Unimal Lantik Sembilan Pejabat Baru, Ini Pesannya dan Tugas Kedepan

Perwakilan UIN Ar-Raniry tersebut membahas lima topik masing-masing, Prof Syahrizal Abbas dan Syarifah Rahmatillah MH dengan Digital Humanity and Islamic Law (Kebijakan Berdasarkan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Umat).

Kemudian, Dr Hafas Furqani dengan topik Fiqh and Public Policy on Economy and Social Security System.

Selanjutnya, Dr Safrilsyah dengan topik Fiqh, local context and tolerance.

Selanjutnya, Dr Teuku Zulkhairi dengan topik Rethinking Fiqh for Non-Violent Religious Practices.

Sedangkan Muhammad Thalal MSi MEd dan Dr Muji Mulia membahas tentang topik Islamic Jurisprudence, Modernity and Technological Advancement.(*)

Baca juga: PM Kamboja Marah Saat Menonton TV, SEA Games 2023 Tak Disirakan Langsung, Hun Sen: Mau Dipecat?